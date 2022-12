Lyt til artiklen

Han havde kæmpet i 15 år for at komme til at spille rollen, nu er den – i bedste fald – sat på standby.

»I kender mig. Jeg er meget tykhudet, og i kan altid regne med, at jeg er ærlig, når jeg udtrykker mig,« lyder det fra Dwayne 'The Rock' Johnson.

For skuespilleren vender ikke umiddelbart tilbage som 'Black Adam' i det kommende, nye DC-univers, efter at filmen med samme navn havde premiere tidligere på efteråret.

Det er en beslutning, der er taget af den nye DC-boss James Gunn, fremgår det af et Twitteropslag fra Dwayne 'The Rock' Johnson.

Dwayne 'The Rock' Johnson promoverer 'Black Adam'-filmen. Foto: Juan carlos Rojas Vis mere Dwayne 'The Rock' Johnson promoverer 'Black Adam'-filmen. Foto: Juan carlos Rojas

Her lyder det, at 'Black Adam' ikke vil være med i det, der kaldes »første kapitel«, men at der arbejdes på at »udforske den mest værdifulde måde«, hvorpå figuren kan bruges i det nye DC-univers.

Et comeback er altså slet ikke endegyldigt på plads.

»Beslutningen truffet af James (Gunn., red.) og DC-ledelsen er et udtryk for deres vision for DC-universet set gennem deres kreative linse,« skriver 'The Rock' og fortæller videre, hvordan i han i 15 år har kæmpet for at realisere filmen via »ubønhørlig hårdt arbejde«.

Og der sker ting og sager i DC for tiden, hvor der gøres klar til for alvor at tage superheltekampen op med Marvel i biograferne.

For udmeldingen kommer kun få dage efter, at Henry Cavill kunne fortælle, at han er helt færdig som Superman i det kommende DC-univers – efter at han kort tid forinden ellers havde meldt ud, at han fortsatte i rollen.

Det pudsige er, at Superman i netop Henry Cavills skikkelse faktisk er med i en lille scene i 'Black Adam', der kraftigt antyder en fælles DC-fremtid.

Det bliver altså slet ikke til noget alligevel.

James Gunn har også reageret på Dwayne 'The Rock' Johnsons udmelding.

»Jeg elsker 'The Rock', og jeg altid spændt på, hvad han finder på at lave. Kan ikke vente med at samarbejde snart,« lyder det.

'Black Adam' er netop blevet tilgængelig på HBO Max.