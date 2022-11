Lyt til artiklen

For en måned siden vågnede hendes karakter, Esther Keyes, i en hospitalseng i den populære serie 'The Handmaid's Tale' på HBO.

Nu afslører den blot 16-årige skuespiller, McKenna Grace, at hun, samme dag som seriens afsnit blev vist, selv lå i en hospitalsseng, efter hun havde gennemgået en rygmarvsoperation.

Det sker i et opslag på Instagram.

»Der er gået en måned siden min rygmarvsoperation,« skriver McKenna Grace i opslaget og fortsætter:

»Nogle gange imiterer livet kunsten - og på aftenen, hvor min epsiode i The Handmaid's Tale - hvor jeg vågner i en hospitalsseng - fik premiere, var jeg faktisk selv i en rigtig hospitalsseng.«

Den 16-årige McKenna Grace har medvirket i den populære serie 'The Handmaid's Tale' på HBO siden sæson 4. Foto: Richard Shotwell

McKenna Grace har medvirket i flere film og fik sit tidlige gennembrud i en alder af seks år, hvor hun medvirkede i Disney-serien 'Crash & Bernstein' fra 2012 til 2014. Hun har medvirket i HBO-serien 'The Handmaid's Tale' siden sæson 4.

Opslaget afslører dog ikke årsagen bag rygmarvsoperationen. Men i en videomontage af den unge skuespillerinde fra både hospital og diverse photoshoots viser McKenna Grace et ærligt billede af sin rejse, hvor teksten 'hvem er hun?' går igen.

I opslaget fortæller McKenna Grace, at hun har følt, det var nemmere at gemme på sine kampe og usikkerheder, men det har ikke »fixet dem«.

»Jeg vil helt klart uddybe mere omkring alt dette, fordi mit liv og den jeg er, og gerne vil være blev ændret.«

Den unge skuespillerinde slutter opslaget med at takke sit lægeteam, sine forældre og venner for deres støtte i både gode og dårlige tider i hendes liv. Og så opfordrer hun alle sine følgere til at se sæsonfinalen af 'The Handmaid's Tale'.