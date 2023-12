Dominic West spiller prins Harrys far i Netflix-serien ‘The Crown’, men han har også en personlig relation til den britiske prins.

Det vil sige, det havde han, indtil den britiske prins holdt op med at tale til ham.

Dén historie fortæller den 54-årige skuespiller selv i et interview med Times Radio, skriver news.com.

Ifølge Dominic West mødtes han og prins Harry tilbage i 2014, da de begge deltog i en velgørenhedsekspedition til Antarktis, sammen med blandt andre en gruppe krigsveteraner fra Storbritannien, USA, Canada og Australien.

Under ekspeditionen 'Walking With The Wounded (WWTW)' i 2014 kom Dominic West og prins Harry tæt på hinanden. Foto: Walking With The Wounded/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Under ekspeditionen 'Walking With The Wounded (WWTW)' i 2014 kom Dominic West og prins Harry tæt på hinanden. Foto: Walking With The Wounded/EPA/Ritzau Scanpix

Under ekspeditionen kom de to angiveligt meget godt ud af det, fortæller skuespilleren. Men han forklarer også, at forbindelsen efterfølgende gled ud – og at det var hans skyld:

»Vi mistede kontakten, fordi jeg sagde for meget på en pressekonference, og så talte vi ikke sammen efter det,« sagde West, da han af Times Radio blev spurgt til venskabet med Harry.

En af de ting, skuespilleren efter turen i 2014 kom til at sige offentligt, var at, det var prins Harry, der var mand for at designe turens toiletter.

Om latrinerne fortalte Dominic West dengang til People Magazine:

»Han (Prins Harry, red.) byggede nogle fantastisk indviklede nogle. Det var kunst på højt niveau – man kan godt se, at han har et kunstnerisk touch. Når jeg sad på det og kiggede ud på den smukke udsigt, tænkte jeg: Nu får jeg på alle måder et 'royal flush'.«

Om det var dén udtalelse, der kostede venskabet ved Dominic West ikke, men som The Crown’ skuespilleren siger i det nye interview med Times Radio:

»Jeg tror, jeg blev spurgt, hvad vi lavede og hvordan vi fejrede, at vi nåede frem, og jeg sagde nok for meget.«