»Geografri er for konkret. Det bliver for abstrakt for mig. Det er ligesom, hvis folk spørger, hvad jeg har lyst til at spise til aftensmad, så lukker hele systemet ned.«

Sådan lyder det fra Thomas Blachman i årets første 'X Factor'-udsendelse, hvor han er imponeret over, hvor meget Simon Kvamm ved om Danmark.

Ved du alt om vores lille land?

Baseret på de facts Simon Kvamm slynger ud i første program, har vi skruet denne quiz sammen, så du kan se, om du har bedre styr på Danmark end Thomas Blachman:

Er du klogere end Blachman? I årets første 'X Factor'-udsendelse kom Simon Kvamm med en masse facts om Danmark, som Thomas Blachman ikke helt havde styr på. Prøv selv Simon Kvamms Danmarks-quiz. Første spørgsmål: Hvad er Apenrade? Hvad er Elværket i Holbæk? Hvad kan man ifølge Simon Kvamm få om natten på værtshusene i Esbjerg? Hvor finder man Egå Gymnasium? Hvad er det Rosborg har ifølge Simon Kvamm? Hvad er Svendborg ifølge Simon Kvamm? Hvor ligger Rønde? Sidste spørgsmål: Hvad er Venø Kro kendt for? Dumpet! Uha, du har det ligeså svært med Simon Kvamms facts om Danmark som Thomas Blachman. Halvskidt Den er ikke helt god. Har du ikke været så meget rundt i landet? Godkendt Godt klaret. Der er plads til forbedringer, men du ser ud til at have styr på det meste. Tillykke! Du har klaret Simon Kvamms Danmarksquiz helt perfekt.

Foto: Ritzau/Scanpix: Rune Øe, Claus Bech, Kim Haugaard, Sarah Christine Nørgaard, Camilla Rønde, ;Martin Ballund, Tariq Mikkel Khan, Ida Marie Odgaard og TV2/Lasse Lagoni