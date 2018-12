Intet nytår uden '90-års fødselsdag'.

Siden 1973 har den klassiske sketch om butleren James og hans indbilske chef Miss Sophy været en fast tradition i dansk tv nytårsaften.

James' kamp for at gøre Miss Sophy glad og drikker sig fuld på vegne af hendes usynlige venner sendes naturligvis også på DR1 nytårsaften i år, og i den anledning har B.T. lavet en lille test, som du kan varme op med.

For hvem minder du egentlig mest om i det lille eksklusive selskab? Tag testen herunder og find ud af, om du er en Miss Sophy, en James eller måske en Sir Toby.

Vidste du at..

'90-års fødselsdagen' er en tysk opfindelse.

Ifølge tyske kilder blev det ’opfundet’ af en tv-producer under den første opførelse i tysk tv i 1961.

Freddie Frinton, der spiller butleren James, har selv sagt, at tigerskindet blev tilføjet på opfordring af en arrangør, der syntes, det ville pynte. Da han tilfældigt snublede over tigerhovedet, forårsagede det så meget latter blandt publikum, at han beholdt tigeren som en del af sketchen.

Vil du være 90-års-fuld? Så skal du på femten minutter drikke: Fire glas sherry, fire glas hvidvin, fire glas champagne, fire glas portvin og en enkelt vase med blomstervand.

Sketchen blev første gang vist i Tyskland i 1961, men den version, vi kender stammer fra anden tysk optagelse i 1963, hvor Frinton spiller sammen med skuespilleren May Warden.

Siden er den i forskellige versioner blevet en fast jule- og nytårstradition i lande som i Danmark, Grønland, Australien, Tyskland, Finland, Sverige, Færøerne, Østrig, Schweiz, Sydafrika, Luxembourg og Estland.