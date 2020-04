Teitur har både været med i sæson 8, 9 og nu 10 af 'For lækker til love', og det er der en grund til.

Det er tredje gang, Teitur Skoubo medvirker i ‘For lækker til love’ i håb om at finde kærligheden.

I dag har vinderen af ‘Paradise Hotel’ 2019 fundet den og er sammen med Christel Trubka, der også er tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager, men ikke fra samme sæson som Teitur.

Selvom Teitur ikke længere søger en kæreste, så er han glad for at have været med i ‘For lækker til love’.

»Det er et grineren program, hvor man møder mange forskellige personer, og hvor man kommer ud og prøve forskellige ting, som jeg ellers aldrig ville prøve. Så det kan jeg jo ikke sige nej til.«

Programmerne blev filmet i sommers, da Teitur stadig var single.

Det er derfor med blandede følelser, at han nu skal se optagelserne.

»Det bliver virkelig mærkeligt at se, fordi på det tidspunkt troede jeg ikke, at jeg ville finde kærligheden i nærmeste fremtid, men det gjorde jeg. Lucky me,« fortæller Teitur til Realityportalen og fortsætter:

»Samtidig glæder jeg mig også til at se det, da der er nogle virkelig sjove øjeblikke med.«

Om Teitur fandt Christel gennem ‘For lækker til love’, kan man se i afsnit 1-8, hvoraf afsnit 1 og 2 er lagt ud på Viaplay og Viafree fredag den 20. marts. Herefter offentliggøres hver fredag to afsnit.

I første afsnit er Teitur på date med slagteren Amalie, og selvom han selv har planlagt daten så fortyder han sit valg til Skovtårnet, som er 45 meter højt, og Teitur er bange for højder.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: