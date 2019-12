En af verdens mest elskede musicals gennem tiderne, 'Cats', er nu blevet til en spillefilm. Der er satset stort, og i hovedrollerne finder man blandt andre tv-værten James Corden, sangeren Taylor Swift samt stjerneskuespillere som Idris Elba, Judi Dench, Jennifer Hudson og Ian McKellen.

Filmen får premiere i Danmark 1. juledag, men allerede fra mandag har amerikanerne kunnet se den, og lad det være sagt med det samme: Folk er ikke tilfredse.

Filmen får ikke bare kritik, den får sønderlemmende kritik, og det er de helt grimme gloser, der bliver taget i brug af anmelderne, når de skal beskrive, hvor dårlig den er.

'Åh Gud, mine øjne', skriver Ty Burr fra Boston Globe, som giver 'Cats' en halv stjerne ud af fire. Endnu værre er stemningen hos magasinet Rolling Stone.

Sangeren Taylor Swift spiller en af hovedrollerne i 'Cats', og var med til premieren i New York i mandags. (Foto: Scanpix) Foto: ANDREW KELLY Vis mere Sangeren Taylor Swift spiller en af hovedrollerne i 'Cats', og var med til premieren i New York i mandags. (Foto: Scanpix) Foto: ANDREW KELLY

'Denne stjernebesatte og forfærdelighedsbesatte biografudgave af Broadway musical-storhittet er den værste film i år og sandsynligvis det sidste tiår. Selv ikke hunde skulle udsættes for 'Cats', skriver deres anmelder, Peter Travers. Han giver nul ud af fem stjerner.

På siden RottenTomatoes har 'Cats' en rating på sølle 19 procent, hvilket betyder, at kun knap en ud af fem anmeldelser er positiv. Og på Metascore scorer den 34 ud af hundrede, hvilket betyder, at den gennemsnitlige anmelder giver filmen 3,4 stjerner ud af 10 mulige.

Filmen har kostet omkring 100 millioner dollars at lave, og det anslås, at den nok skal tjene pengene hjem, selv om den er pivringe. Flere anmeldere anbefaler også folk at se den, simpelthen for at opleve, hvor dårlig og underlig den er. Således skriver Alex Cranz fra Gizmodo:

»Jeg har bearbejdet denne film i de sidste 24 timer og prøvet at forstå, hvordan noget kan være så skræmmende katastrofalt dårligt som 'Cats'. Du er nødt til at se 'Cats'.