Mortens nye kone, Simone, er blevet træt af at se på hans ekskones navn.

Den nye, længe ventede sæson af ‘Tattoo Salonen’ er nu ude på Viafree. Selvom det er over tre år siden sidst programmet løb over skærmen, så er der et særligt aspekt af programmet, der har fået lov at bestå: Tatoveringer til de ansatte.

Normalt plejer det dog at være Jonas, det går ud over, men i denne sæson er det Morten, der kommer under nålen for rullende kameraer.

Han er nemlig blevet skilt fra ekskonen Hannah, som trofaste ‘Tattoo Salonen’-seerne vil kende fra de tidligere sæsoner.

Men i denne sæson har Morten fået en ny kone, nemlig Simone, og hun er blevet træt af at se på Mortens tatovering med ekskonens navn.

Derfor giver Jonas og Simone nogle ret specielle forslag til Mortens såkaldte cover up-tatovering, der skal dække Hannahs navn.

Her kan du se Jonas og Simone diskutere forslag til Mortens cover up

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen: