Filminstruktør Quentin Tarantino tager det ikke så højtideligt, at Bruce Lees efterladte ikke er vilde med hans seneste film.

I forbindelse med sin seneste skabelse, Once Upon a Time… In Hollywood, er hitinstruktøren nemlig blevet kritiseret for måden, hvorpå kampsportseksperten Bruce Lee er portrætteret.

Blandt andet langer den afdøde filmhelts datter, Shannon Lee, ud efter instruktøren, som hun mener, har gjort hendes far til en ‘arrogant, egoistisk karikatur’. Og hendes mor - Bruce Lees enke - bakker op.

Quentin Tarantino står dog gerne på mål for portrætteringen, lød det for nylig på et pressemøde ifølge CNN.

»Bruce Lee var en ret arrogant fyr. Jeg opfandt ikke bare det hele,« sagde han og fortsatte:

»Jeg hørte ham sige sådanne (arrogante, red.) ting. Så kan det godt være, at folk siger, at han aldrig udtalte, at han kunne tæske Muhammad Ali. Men åh jo, det gjorde han. Hans kone skrev det endda i biografien om ham.«

En af de ting, der har mødt kritik, er, at Brad Pitts rolle, Cliff Booth, i filmen ender i håndgemæng med Bruce Lee, der spilles af Michael Moh.

I den humoristiske scene er Cliff Booth lige ved at vinde, før slåskampen bliver afbrudt. Shannon Lee finder scenen alt andet end sjov.

»Jeg forstår godt, at de ønsker at gøre Brad Pitts karakter til en superbadass, som kan tæske Bruce Lee. Men derfor havde de ikke behøvet at behandle ham på samme måde, som det hvide Hollywood gjorde, dengang han levede,« sagde hun om faderen, der døde som 28-årig i 1973.

Men filmens instruktør ser ikke et problem i scenen.

»Kunne Cliff tæske Bruce Lee? Brad Pitt kunne ikke, men måske kunne Cliff. Det er det samme som at spørge mig, hvem der ville vinde en slåskamp med Bruce Lee og Dracula. Det er en fiktionel karakter,« lød det afvigende fra Quentin Tarantino på pressemødet.

Han understregede dog, at Bruce Lee formentlig ville vinde, hvis han mødte Cliff Booth i ringen på Madison Square - mens ‘Cliff Booth ville dræbe Bruce Lee, hvis de to mødtes i en kamp i den filippinske jungle’.