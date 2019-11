»Det er meget grænseoverskridende at stå nøgen på landsdækkende fjernsyn, og den grænse ville jeg gerne prøve at overskride.«

Sådan siger 25-årige Tanja Pryds fra Ringe på Fyn efter sin deltagelse i datingprogrammet 'Date mig nøgen', der kan ses på TV2 Zulu og TV2 Play.

Hun tilføjer over for B.T., at hendes deltagelse i mindre grad handlede om at finde kærligheden:

»Selvfølgelig håbede jeg på at møde en sød fyr, men det vigtigste for mig var egentlig at overskride mine grænser og vise, at det er okay at have lidt på sidebenene og stadig deltage i sådan et program.«

Tanja Pryds endte med at skære feltet på fem mænd ned til én, som hun tog med på date – og hun fortryder overhovedet ikke sit valg:

»Jeg havde taget det samme valg, hvis vi skulle optage det hele igen. Der var jo en grund til, at jeg valgte ham. Og jeg havde heller ikke sorteret dem fra i en anden rækkefølge. Det passede til mine præferencer.«

Selv om deltagelsen i 'Date mig nøgen' var en succes, kommer Danmark ikke til at se 25-årige Pryds i andre reality-programmer.

»Jeg deltog som sagt for at overskride nogle personlige grænser. Jeg deltog ikke, fordi jeg håber at kunne leve et reality-liv, som mange andre lever. Det ønsker jeg slet ikke.«

25-årige Tanja Pryds havde en positiv oplevelse i 'Date mig nøgen'. Foto: Per Arnesen / TV 2

Fynboen havde en positiv oplevelse på sin date:

»Jeg har ingen negative ord at sætte på daten. Vi snakkede godt sammen, og der var ingen pinlig tavshed, så det var helt klart positivt.«

Hun fortæller, at hun stadig har en smule kontakt med daten, selvom det ikke er meget:

»Vi skriver sammen af og til, og det ville ikke være akavet, hvis vi skulle støde ind i hinanden igen, men vi skriver kun som venner.«

Tanja Pryds følte det ikke pinligt at være nøgen, selvom hun har en smule siddende på sidebenene:

»Jeg fokuserede på så meget andet, da jeg skulle ind i studiet nøgen, så jeg opdagede slet ikke, at jeg var nøgen. Så det var faktisk helt fint,« slutter hun over for B.T.

25-årige Pryds fortæller i programmet, at hun tidligere er blevet kaldt 'Tramper Tanja', men at hun nu er en stille og rolig pige.

Du kan se det fulde afsnit og dermed finde ud af, hvem Tanja Pryds tager med på date, på TV2 Play fra i aften klokken 21.