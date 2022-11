Lyt til artiklen

Hvem minder du mest om af spillerne på Danmarks VM-landshold?

B.T. har set nærmere på Kasper Hjulmands 26 udvalgte og lavet denne uvidenskabelige test, der afslører, hvem du har mest til fælles med.

