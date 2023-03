Lyt til artiklen

»Vi beklager at måtte meddele, at Tæt på Sandheden den 24. marts 2023 desværre er aflyst.«

Publikum til det populære DR-programs generalprøve og planlagte show i dag fik i går nedslående nyt.

Programmet var aflyst, uden videre forklaring.

Tæt på Sandheden havde ellers for kun få dage siden reklameret for ugens program i lovende vendinger på Facebook:

»På fredag sender vi en helt særlig udsendelse med eksklusivt indhold med en af Danmarks mest omdiskuterede personer,« skrevet holdet bag Tæt på Sandheden.

B.T. har hele dagen forsøgt at få bekræftet, hvad der er op og ned i den pludselige aflysning, og DR Presse er efter lang ventetid nu vendt tilbage.

Aflysningen skyldes et indslag med den meget omtalte Ahmed Samsam. Han sidder fængslet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, selvom han ifølge eget udsagn arbejdede i hemmelighed som agent for PET og FE - noget som både Berlingske og DR har dokumenteret.

»Tæt på Sandheden til på lørdag var simpelthen ikke klar til udsendelse, fordi et indslag om Samsam-sagen ikke nåëde at blive klar,« siger DR-redaktør på programmet, Lasse Bjørch, i et skriftligt svar fra DR Kommunikation.

Det har ikke været muligt at få Lasse Bjørch fra DR til at forklare, hvorfor indslaget med Samsam alligevel ikke kan sendes endnu trods reklamen på Facebook for to dage siden.

B.T. har forgæves forsøgt at komme i tale med produktionsselskabet bag, Small Shoes.

Flere partier ønsker en kommissionsundersøgelse af sagen om Ahmed Samsam, men det har regeringen for nyligt afvist.