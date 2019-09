Mette måtte to gange se sig slået, og det fik konsekvenser for hende i 'Robinson Ekspeditionen'.

To tabte dyster resulterede mandag aften i, at Mette Gybel måtte forlade ‘Robinson Ekspeditionen’ og sætte kursen hjem mod Danmark. Først tabte hun en dødskamp mod modstanderen Baris, hvor straffen var en direkte duel med den udstemte i ørådet. Her endte de fleste stemmer på Camilla, der besejrede Mette.

»Det var da selvfølgelig mega nederen at ryge ud, for jeg følte slet ikke, at mit eventyr var slut endnu. Så jeg er da pissehamrende frustreret – også fordi jeg ikke tabte kniven,« siger hun med henvisning til duellen mod Camilla.

»Men jeg er en fair spiller, og jeg havde armene nede at vende, selv om jeg ikke tabte den. Jeg nåede nærmest at dreje hele vejen rundt, men jeg reddede den, men det blev så kaldt ude. Det er også fair nok, og Camilla havde stået med den oppe hele tiden,« siger en ærgerlig Mette.

Hun føler, at hun godt kunne have stået længere tid med den – også længere end Camilla, der altså vandt og fik lov til at forblive en del af ‘Robinson Ekspeditionen’.

“Jeg var i mit es”

Dødskampen mod Baris havde Mette selv meldt sig til, og hun var topmotiveret, da hun mødte op til duellen.

»Jeg var virkelig i mit es. Jeg havde spist godt og var mæt for første gang, og jeg havde sovet godt natten før – noget jeg ellers havde haft det svært ved. Så jeg følte mig virkelig klar. På holdet var det også vigtigt at skille sig ud, og jeg ville ikke bare sidde tilbage uden at have vist noget,« siger hun.

Hun er ikke i tvivl om, at hun siger ja, hvis hun i fremtiden får muligheden for at medvirke i ‘Robinson Ekspeditionen’ igen.

»Det var den fedeste oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden. Det var det fedeste at få lov til at prøve sig af og lære nogle ting om sig selv. Jeg var slet ikke klar til at forlade det, da jeg skulle.«

Camilla: Jeg var super nervøs

Det var igen det kriseramte Hold Nord, der sad foran Jakob Kjeldbjerg for at stemme på en holdkammerat. Valget faldt altså på Camilla, der dermed blev sat i stor fare.

» Det er jo selvfølgelig aldrig sjovt at sidde til ørådet og høre sit navn blive råbt op. Men jeg havde lidt set den komme, så jeg var forberedt på det. Jeg havde håbet lidt på, at Michael ville sætte sin stemme samme sted, som jeg satte min, så det var det eneste, der kom lidt bag på mig,« siger hun til Realityportalen.

Skuffelsen blev dog kort efter afløst af glæde, da hun slog Mette og sendte hende hjem til Danmark.

»Det var ubeskriveligt fedt, og selv om holdkammeraterne kort forinden havde stemt på mig, så kom de alle bare jublende og krammede mig. Det var virkelig fedt,« siger Camilla.

Hun var langt fra selvsikker før den afgørende kamp.

»Jeg var super nervøs, for Mette havde pisket en stemning op, og jeg vidste, at hun var maler og vant til at gå med armene højt,« siger Camilla, der dog hurtigt fik stor tro på sig selv.

»Men ret tidligt kunne jeg så se, at hendes skulder røg lidt op, og jeg tænkte: “Okay, hun er allerede presset”. Der var gået tre-fire minutter, og jeg var selv ret langt fra at tabe den, så jeg tænkte bare: “Okay, den her har du!”. Det er selvfølgelig nemt at sige bagefter, men jeg følte sagtens, at jeg kunne have stået længere med den,« lyder det fra vinderen.

Camilla kunne rejse tilbage til øen sammen med holdkammeraterne, som kort forinden havde sat hende i stor fare. Om det får konsekvenser senere i ekspeditionen, kan du se hver mandag klokken 20:00 på TV3.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk: