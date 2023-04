Lyt til artiklen

Sofie Linde har svært ved at stoppe tårerne.

For med fredagens ‘X Factor’-finale er hun officielt færdig i TV 2s sangkonkurrence, som hyldede hende med et overraskende musikalsk indslag fra tidligere deltagere og dommere.

»Det var en meget særlig aften og en meget stor overraskelse, som virkelig kom bag på mig og som jeg blev meget rørt over. Det tror jeg aldrig, jeg vil glemme,« siger Sofie Linde.

Faktisk tøver hun ikke med at kalde overraskelsen for det største øjeblik i hendes 'X Factor'-karriere.

Det er dog tv-værtens egen beslutning – truffet for længe siden – at stoppe som vært på programmet.

»Jeg er jo blevet voksen i det her program. Det har betydet enormt meget for mig, og der er rigtigt mange mennesker her, jeg holder af,« siger Sofie Linde.

»Og det er jo også en del af min beslutning: At det netop ikke skal stå mig ud af begge ører, så jeg bliver en træt hest i manegen.«

Derfor føles det rigtigt at sige farvel nu, fyldt med gode følelser, forklarer tv-værten.

Sofie Linde kunne ikke holde tårerne tilbage. Foto: Anthon Unger Vis mere Sofie Linde kunne ikke holde tårerne tilbage. Foto: Anthon Unger

Sofie Linde har dog ikke noget bud på, hvem hendes arvtager skal være – hun har kun ét ønske.

For hun mener, der ‘er så mange dygtige og kompetente kvindelige værter’, at det ikke kan blive svært at finde hendes erstatning.

»Jeg håber bare på, det bliver en kvinde,« slår Sofie Linde fast.

Men hvad skal der så ske for Sofie Linde selv, nu hvor 'X Factor' netop er blevet et lukket kapital?

»Jeg skal lave keramik, jeg skal gå ture med min hund, jeg skal se mine børn ind i øjnene og jeg skal holde fri og finde ud af, hvad der skal ske med mig,« siger tv-værten og smiler.

Så nu skal der i første omgang slappes af og ‘bare mærkes efter nede i maven og tage imod de eventyr, der kommer ind’.

Så Sofie Linde kan heller ikke svare på, om hun vil gøre mere ud af tv-karrieren eller den podcast, hun har startet, eller om hun skal satse mere på influencerkarrieren.

»Jeg har verdens bedste manager, og sammen med hende skal vi bare finde ud af, hvad der føles rigtigt for os,« slutter Sofie Linde.

»Alt kan ske!«