Brad Pitt har gennem flere årtier været en af verdens mest populære skuespillere, og natten til mandag fik han endelig filmbranchens fornemmeste hæder.

Her vandt han nemlig en Oscar-statuette for sin birolle i filmen 'Once Upon a Time in Hollywood', der er instrueret af Quentin Tarantino.

Det var en tydelig rørt Brad Pitt, der modtog prisen, og han fik da også en lille tåre i øjenkrogen under sin takketale, hvor han sendte en hilsen til både Tarantino og sin kollega Leonardo DiCaprio.

Pitt benyttede også sin takketale til at sende en lille politisk stikpille.

»Jeg har kun 45 sekunder til den her tale. Det er 45 sekunder mere end Senatet gav John Bolton denne uge,« sagde Brad Pitt med hentydning til Donald Trumps netop overståede rigsretssag.

Skuespilleren opfordrede desuden Tarantino til at lave en film om sagen.

Endelig sluttede skuespilleren sin tale med en anekdote om hans egen rejse til Hollywood - og her blev den garvede skuespiller tydeligt rørt, inden han også sendte varme tanker til sine børn.

»Det her er for mine børn, som giver farve til alt, hvad jeg gør. Jeg forguder jer,« lød det fra den 56-årige skuespiller.

Brad Pitt med sin Oscar. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Brad Pitt med sin Oscar. Foto: LUCAS JACKSON

Det lå da bestemt også i kortene, at det erfarne Hollywood-navn skulle hive en Oscar-statuette hjem. Han har nemlig hevet den ene pris efter den anden hjem gennem hele Award-season, senest til den britiske BAFTA-uddeling.

Udover Brad Pitts Oscar blev det dog ikke den helt store aften for 'Once Upon a Time in Hollywood'. Filmen var nomineret i flere kategorier, men vandt udover prisen til Pitt kun en enkelt Oscar for 'Bedste scenografi'.

Aftenens helt store vinder blev den koreanske film 'Parasite', der overraskede og vandt prisen for 'Bedste film' foran bookmakernes favorit '1917'.

Derudover vandt filmens instruktør Boo Joon Ho også prisen for bedste instruktør, ligesom 'Parasite' vandt prisen for bedste originale manuskript og bedste internationale film.