Tårerne har torsdag flydt. Tårer af glæde over, at Mint-loven er blevet vedtaget.

Også sangerinde Szhirley har knebet en tårer eller to. Det fortalte hun om i Aftenshowet, og efterfølgende gav hun Mint en helt særlig gave.

Mint var sammen med sin papfar Frank Thøgersen gæst i DR-programmet for at fortælle om sin dag.

Og Mint har da heller ikke haft hvilken som helst dag. Torsdag blev dagen, hvor samtlige partier i Folketinget stemte for en lovændring, der gør, at hun og 82 andre børn kan få familiesammenføring i Danmark.

Szhirley trak efter Aftenshowet Mint til side for at give hende en gave. Vis mere Szhirley trak efter Aftenshowet Mint til side for at give hende en gave.

Torsdag blev en glædens dag og kulminationen på Mints families lange og hårde kamp. En kamp, som blandt andre Szhirley har fulgt, fortalte hun i Aftenshowet:

»Jeg har haft så ondt i maven over alt det, I har skullet gennemgå, og har syntes, at det var så mega uretfærdigt.«

»Da jeg fik nyheden i dag, begyndte jeg at tude, og jeg kan mærke, at jeg er lige på grænsen til at begynde igen,« sagde Szhirley, før hun vittigt - men bestemt - bad nogle andre overtage talestrømmen.

Efter programmet hev sangerinden Mint til side og gav hende en halskæde. Noget, der berørte Mint meget, fortæller papfar Frank Thøgersen til B.T.

Her den halskæde, Mint fik af sangerinden. Vis mere Her den halskæde, Mint fik af sangerinden.

»Velkommen hjem Mint. Du må aldrig stoppe med at drømme,« sagde sangerinden til hende.

Rasmus Bjerg, der også var gæst i Aftenshowet, trak derefter sine bilnøgler op: »Jeg har en Volvo til dig.«

Og apropos gaver: I Aftenshowet var Mint iført en lys sweatshirt med stjerner. En sweatshirt, der til forveksling ligner den, hun tidligere på dagen fik i gave af Radikale Venstres Andreas Steenberg med ordene:

»Mint er en stjerne.«