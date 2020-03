Dansk Melodi Grand Prix bliver lørdag aften uden publikum efter regeringens skærpede påbud om ikke at afholde arrangementer med over 1.000 mennesker samlet grundet coronaudbruddet.

Sys Bjerre, der er en af de ti deltagere, der altså kommer til at spille i en tom Royal Arena, oplevede udmeldningen hjemmefra.

Hun fortæller til B.T. om den uventede besked:

»Jeg fik en sms fra min producer og sangskriverven Lasse, som var ude i arenaen, fordi han også har produceret nummeret 'Den eneste goth i Vejle' (Sang nummer tre af Maja og De Sarte Sjæle, red.). Først tænkte jeg 'ej, det passer vel ikke', men lige pludselig var det breaking på B.T., og så vidste man jo godt, hvad klokken var slået«

Sys Bjerre blev selvfølgelig overrasket. Da B.T. har hende i telefonen fredag eftermiddag, var hun stadig i tvivl om, hvordan det kommer til at påvirke showet.

»Jeg tænker, de virkelig må knokle for at lave om på kameragangene. Det er jo ikke helt lige så sjovt at filme tomme sæder,« forklarer hun.

»Det bliver sjovt på en anden måde. Årsagen er selvfølgelig ikke sjov, men der er jo ikke mange, der får lov at spille for en hel tom Royal Arena. Så jeg tager det som en unik oplevelse. Det er jo en unik situation. Normalt hvis der fx ikke er solgt nok billetter, bliver det jo bare aflyst.«

Sys Bjerre stiller op med sangen 'Honestly'.

Royal Arena Foto: Henning Bagger Vis mere Royal Arena Foto: Henning Bagger

Hun er spændt på, hvordan det bliver at optræde i en kæmpe arena uden publikum og udelukkende have fokus på tv-seerne derhjemme.

»Det er jo det, der er det spændende. Man plejer jo at få en masse energi fra publikum i salen. Omvendt tror jeg, det vil have en indflydelse på alle deltageres nervøsitet. Det er jo noget helt andet end at skulle spille foran 10.000 mennesker.«

Sys Bjerre regner fortsat med at skulle møde ind lørdag morgen til make up og generelprøve, og derfra vil hun tage det hele som det kommer.

»Mit udgangspunkt er først og fremmest at have det sjovt med det. Det er i hvert fald et grandprix der bliver husket.«