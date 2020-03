Alle de ting, der kan gå galt, har hun gennemlevet i det ene mareridt efter det andet.

»Så jeg håber, det måske er ude af mit system nu,« griner sangerinden Sys Bjerre.

Lørdag aften træder hun ind på scenen som en af de 10 deltagere til dette års danske Melodi Grand Prix. Og dét er noget, der har sat gang i nerverne hos den ellers erfarne sangerinde, der slog igennem med hittet 'Malene' i sommeren 2008.

»I nat har jeg haft mareridt back to back (lige efter hinanden, red.) hele natten om alt, hvad der kan gå galt,« fortæller hun til B.T. på et pressemøde forud for det store show.

De optræder til Melodi Grand Prix - Ben & Tan med sangen 'Yes'

- Benjamin Kissi med sangen 'Faith'

- Emil med sangen 'Ville ønske jeg havde kendt dig'

- Isam B med sangen 'Bølger'

- Jamie Talbot med sangen 'Bye Bye Heaven'

- Jasmin Rose feat. RoxorLoops med sangen 'Human'

- Kenny Duerlund med sangen 'Forget It All'

- Maja Og De Sarte Sjæle med sangen 'Den eneste goth i Vejle'

- Sander Sanchez med sangen 'Screens'

- Sys Bjerre med sangen 'Honestly'

»Det har blandt andet handlet om at blive væk i en eller anden gang, nærmest 'Spinal Tap'-agtigt (en film, hvor et band farer vild backstage, red.), hvor jeg ikke kan nå frem. Og når jeg når frem, så har de sagt mit navn, uden jeg var der,« forklarer Sys Bjerre, der også har haft mareridt om at have det forkerte tøj på.

»Eller slet ikke har taget noget tøj på. At jeg er faldet på scenen,« fortæller hun og tilføjer, at det så forhåbentlig ikke kommer til at ske lørdag aften.

»Jeg håber, det ligesom var en udrensning.«

Du kan se, hvordan det går Sys Bjerre og alle de andre deltagere, når Melodi Grand Prix bliver vist på DR klokken 20.00 lørdag aften.