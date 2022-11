Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han tog smilende imod de prominente gæster fra hele verden iført sin gamle uniform. Den røde tjenerdragt med guldstriberne.

»Hvordan ser jeg ud?« spurgte Sydney Johnson spøgende. Og tilføjede glad: »Jeg føler mig på toppen af verden.«

Men det var han ikke. En måned senere var han død.

Har du set den seneste sæson af Netflix-serien ‘The Crown’, er du sandsynligvis allerede stødt på ham og måske blevet rørt over historien om ham.

Sydney Johnson og Mohamed Al-Fayed til indvielsen af Villa Windsor. Foto: Alan Davidson/Shutterstock Vis mere Sydney Johnson og Mohamed Al-Fayed til indvielsen af Villa Windsor. Foto: Alan Davidson/Shutterstock

Om den tidligere kong Edwards kammertjener og lakaj, som sent i livet blev ansat som tjener på Hotel Ritz i Paris og endte med at blive den nye ejers personlige tjener.

Men – som det er med tv-serier – er der detaljer, der er udeladt. Detaljer, der ikke gør historien mindre rørende.

Præcis hvornår Sydney Johnson blev født på øen Andros i Bahamas, er der ingen, der ved med sikkerhed.

Men hans skæbne ændrede sig radikalt, da tidligere kong Edward, hertugen af Windsor, i 1940 blev indsat som guvernør for Bahamas og flyttede til øriget sammen med kvinden, han havde opgivet tronen for. Wallis Simpson.

Posten som guvernør hadede han. Såvel han som hans hustru var om ikke glødende nazister, så i hvert fald sympatisører, hvilket var én af grundene til, at han af den britiske regering var blevet tildelt den fjerne post.

Den tidligere kong Edward med kvinde, han opgav tronen for, Wallis Simpson. Foto: Unknown Vis mere Den tidligere kong Edward med kvinde, han opgav tronen for, Wallis Simpson. Foto: Unknown

For jo længere væk fra civilisationen – og dermed pressen – jo bedre.

Men at Edward ikke havde specielt meget tilovers for den indfødte befolkning, nåede han ved flere lejligheder i klare vendinger at give udtryk for.

Ikke desto mindre var det de indfødte, der skulle servicere parret i deres guvernørbolig. Og blandt dem altså en kun 16-årig Sydney Johnson, som blev sendt med til Frankrig som tjenende ånd, da parret flyttede tilbage til Paris, hvor de før krigen havde slået sig ned i en herskabelig villa.

Og det var dér, hvor noget, der lignede et venskab, udviklede sig mellem dem.

Som kammertjener og lakaj for parret sørgede Sydney Johnson for alt i deres liv. Små som store detaljer blev lagt i hans hænder.

Diskret – altid tre skridt i baggrunden – havde han et øje på hver en finger for at kunne reagere på deres mindste vink.

Villa Windsor ligger vest for Paris i Bois de Boulogne-parken. Her set fra gaden. Foto: MICHEL CLEMENT Vis mere Villa Windsor ligger vest for Paris i Bois de Boulogne-parken. Her set fra gaden. Foto: MICHEL CLEMENT

Men at han ikke bare var lakaj, vidnede to ting om.

Den ene, at da tidligere kong Edward døde i 1972, blev Sydney Johnson som en af de få udvalgte inviteret med til den royale begravelse i London.

Og den anden, at hertugen af Windsor i sit testamente havde nedfældet, at Sydney Johnsons kontrakt var uopsigelig.

Men sådan skulle det ikke gå.

I modsætning til sin mand hadede Wallis Simpson nemlig Sydney Johnson af et rent hjerte, hvilket kom til udtryk i 1973.

Det år døde Sydney Johnsons kone og efterlod ham alene med ansvaret for deres fire børn.

Derfor bad han mindeligt sin arbejdsgiver om for fremtiden kun at arbejde til klokken 17, så han kunne passe børnene. Et forslag, der ifølge Vanity Fair ikke faldt i god jord.

»Hvis du går klokken fem, skal du aldrig komme tilbage,« lød Wallis Simpson iskolde reaktion.

»Jeg ønsker aldrig at se dig igen,« tilføjede hun så.

Sådan sluttede 33 års tro tjeneste. Og sådan endte Sydney Johnson med at blive tjener på Hotel Ritz i Paris, som få år senere blev opkøbt af den velhavende egyptiske forretningsmand Mohamed Al-Fayed. Som endte med at ansætte Sydney Johnson som sin personlige tjener.

Som fremstillet i ‘The Crown’ blev også de nære venner.

I 1986 døde Wallis Simpson. Og Sydneys Johnsons nye arbejdsgiver købte parrets nu forfaldne parisiske palæ med inventar og besluttede at renovere alt og føre det tilbage til fortidens storhed. En proces som Sydney Johnson var en uvurderlig hjælp i.

Med sine mere end 30 års tro tjeneste for hertugen og hertuginden, kendte han hver en krog, mindedes et langt levet liv og årtiers traditionsrige juledage, hvor et gigantisk træ fyldte det meste af hallen.

Hertugen og hertuginden fotograferet i deres parisiske hjem. Foto: Ukendt Vis mere Hertugen og hertuginden fotograferet i deres parisiske hjem. Foto: Ukendt

»Juledag var vi altid alene. Bare de to, os ansatte og vores familier. Hundene fik også gaver,« mindedes han i et interview med The New York Times tilbage i 1986, hvor han også viste det rum frem, hvor ikke alene husholdningens linned og sengetøj blev opbevaret, men også uniformerne.

»Sådan én havde jeg altid på, når jeg serverede ved de store middage,« tilføjede han stolt om den røde tjenerdragt med guldstriberne.

Det var dén, han havde iført sig 10. december 1989. Hvor restaureringen var færdig og Villa Windsor – som den var blevet opkaldt efter sine tidligere ejere – atter skulle fyldes med prominente gæster.

»Hvordan ser jeg ud?« spurgte han og fortalte begejstret, at istandsættelsen var løst så autentisk, at han hvert et øjeblik forventede at se hertuginden komme ned ad trappen.

17. januar 1990 var Sydney Johnson død. Han blev 69 år gammel.

»Han var en gentlemans gentleman. Vi vil savne ham umådeligt meget,« lød det fra Mohamed Al-Fayed.