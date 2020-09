Den tidligere realityfyr Sy Lee er lige kommet ud af et forhold til en fodboldspiller, fordi han ikke gad være den hemmelige kæreste længere.

Sy Lee kender vi fra realityprogrammer som ‘Fristet’ og ‘Divaer i junglen’.

Nu er det dog et stykke siden, man sidst har set Sy Lee på skærmen, for i dag lever han i stedet af at være influencer og personlig træner.

Alligevel besværliggør Sy Lees fortid som realitystjerne hans drøm om at finde den eneste ene.

»Jeg har datet folk, der er kendte, men det fungerer ikke for mig. Og når jeg finder folk, der er ukendte, så har de svært ved at acceptere mine sociale medier, at jeg hele tiden skal lægge noget op, og jeg hele tiden skal det og det, og at man kan Google mig,« forklarer Sy Lee.

Den hemmelige kæreste

For ikke længe siden var Sy Lee ellers i et forhold med en sød fyr, der kunne bære over med de ting. Til gengæld ville fyren gerne have, at forholdet skulle være hemmeligt, og det blev for meget for Sy Lee.

»Jeg har lige været i et hemmeligt forhold i lidt over tre måneder. Det gik desværre ikke. Det var en fodboldspiller, og jeg tror, det stadig er et tabu at være til mænd.«

»Jeg har bare noget for sporty drenge. Han havde svært ved at finde sig selv og stå ved det, og jeg har ikke lyst til at være den hemmelige kæreste,« fortæller Sy Lee, der gerne stolt havde vist kæresten frem og pralet med den klub, han spiller for.

Ville springe ud i tv-program

Ekskæresten havde ellers tidligere planlagt at springe meget offentligt ud som homoseksuel.

»Jeg tror, at det var sidste år eller sidste år igen, hvor DR skulle lave et program, hvor fodboldspillere kom frem og sagde, at de var til mænd, og det var han en del af. Men det blev aldrig til noget, og det synes jeg var en skam,« forklarer Sy Lee.

Da programmet blev droppet, droppede den hemmelige fodboldspiller-kæreste også at springe offentligt ud som homoseksuel.

»Jeg tror, mig og ham kunne have sat gang i noget. Han kunne være et stærkt forbillede,« siger Sy Lee.

Klar til kærligheden

Den hemmelige og nu opløste romance har dog ikke sat en stopper for Sy Lees drøm om at finde den eneste ene.

»Jeg tror på, det kommer en dag, slutter han med et smil.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk