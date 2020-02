Kun to optrædener blev det til for gruppen Sway, inden 'X Factor'-rejsen sluttede fredag aften.

De fire piger endte i farezonen over for 34-årige Kaspar 'Kali' Andersen efter afstemning blandt seerne.

Her skulle begge deltagere synge for deres videre overlevelse i programmet.

Det lykkedes dog ikke en grædende Sway at overbevise dommerne om, at det var netop dem, der skulle videre til tredje liveshow næste uge.

Kali: "Kys Det Nu (Det Satans Liv)" af TV-2. X - Factor liveshow 2, fredag den 28. februar 2020.

Ankerstjerne agter dog at fortsætte samarbejdet med pigerne efter 'X Factor', lovede han fra scenen.

Efter de to deltageres såkaldte 'save me song' pegede Ankerstjerne, der er mentor for grupperne, og Oh Land, der har solisterne over 23, traditionen tro på hver deres egen deltager, som den, der fortjente en plads videre i konkurrencen.

Det blev derfor Thomas Blachman, som måtte tage den svære beslutning på egen hånd.

»Jeg blev ikke ramt af jeres såkaldte sjæl. Jeres generation bevæger sig så ufatteligt voldsomt. Hvor meget føler I? I mimer, så jeg har svært ved at tage det her alvorligt,« lød begrundelsen fra Blachman, der selv råder over den unge kategori og syntes, at Sway hører til på mime-appen TikTok.

Nicklas og hans mentor Oh Land kort efter fredagsen exit.

Der er således kun syv deltagere tilbage i konkurrencen, efter at Oh Land sidste fredag mistede sin ene deltager, den 23-årige Nicklas Mietke, som blev smidt ud af konkurrencen af Ankerstjerne efter at have stået i farezonen over for Blachmans 15-årige deltager Mathilde Caffey.

»Jeg vil røres, og Mathilde rører mig mere,« lød begrundelsen fra Ankerstjerne, som også tvivlede på, om Oh Land kunne få mere ud af samarbejdet med den unge sanger.

Da 'X Factor' sidste fredag sendte sæsonens første liveshow, havde bookmakerne vurderet Mathilde Caffey som en af de tre, der kan vinde programmet.

Hendes odds er siden eksploderet, således at hun nu er blandt favoritterne til at ryge ud. Efter seerafstemningen denne fredag aften strøg hun dog direkte videre og udenom farezonen.

Mathilde Caffey med sin mentor Blachman efter i første liveshow.

Sidste fredag var Thomas Blachman da også hurtig til at undskylde og påtage sig skylden for, at han havde bragt hende i farezonen med et dårligt sangvalg.

»Det sker en gang imellem, at jeg laver fejl. Det gør alle mennesker, men jeg indrømmer det. Jeg havde set det komme, men deadlines og så videre gjorde, at vi ikke kunne lave det om,« sagde han sidste fredag til B.T.

Ilona havde inden denne fredags liveshow taget Mathilde Caffeys plads blandt bookmakernes favoritter til at vinde.

Pladsen deltes fortsat med Alma Agger og Magnus & Aksel. Meget kan dog nå at ske endnu, inden finalen 3. april.