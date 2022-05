Influencerbranchen er i rivende udvikling, og den er – tilsyneladende – kommet for at blive.

Met ét har influencernes platforme erstattet tv- og radioreklamer og store, anerkendte firmaer er pludselig villige til at betale influenter hundredtusindvis af kroner for at agere reklamesøjle for netop deres brand.

Så længe, de har den rette følgerskare, vel at mærke.

I DR-serien 'Stories for millioner' får man et sjældent indblik i branchen, hvor der altså foregår langt mere under overfladen, end følgerne – og forbrugerne – ser.

Nina Shini i 'Stories for millioner'. Vis mere Nina Shini i 'Stories for millioner'.

Det er nemlig ikke så ligetil, som det ser ud, at reklamere for diverse brands.

Bag influencerne står et hold agenter, der sørger for, at de får de helt rette samarbejder i hus.

En af dem er Nina Shini, som er stifter og CEO af virksomheden Social Works.

Og selvom det er de færreste influencere, der vil – eller må – sige noget om, hvor meget de tjener, kan hun løfte sløret for, hvor mange penge der er i de korte internetreklamer.

»De store influenter i Danmark tjener omkring 300.000 kroner om måneden i gennemsnit,« fortæller hun i 'Stories for millioner'.

Men når alt kommer til alt, så svinger beløbene altså en hel del.

»Når man lige starter ud, så tager man måske 10.000 kroner for en kampagne, hvor andre, som har været i gamet i rigtig lang tid, måske tager en halv million for en kampagne,« forklarer hun.

Agenterne skaffer dog ikke bare samarbejder til deres influenter – de bruger også timevis på at indsamle data, der skal fortælle, hvordan de reklamer, firmaerne betaler dyre domme for, klarer sig.

»Dataanalyse er sindssygt vigtigt i det, vi laver. Det er key, for at vi kan gå ind og retfærdiggøre, at det skal koste det, det koster – at vi faktisk kan gå ind og se, om folk har engageret sig i den her kampagne. Om de har klikket ind på det,« fortæller Christina Barré, der har Confetti CPH og fortsætter:

Chrstina Barré og Tobias Hamann i 'Stories for millioner'. Vis mere Chrstina Barré og Tobias Hamann i 'Stories for millioner'.

»Det kan du ikke på samme måde med bus- eller tv-reklamer, og det er noget af det, der gør det rigtig, rigtig powerful med influencermarketing. At der er så meget data.«

Og masser af interaktioner fra følgerne er altså ensbetydende med masser af penge på lommen.

Det gør sig gældende for den tidligere 'Den store bagedyst'-vinder, Tobias Hamann, der, med hjælp fra Christina Barré og Confetti CPH, har samarbejder med blandt andet Sensodyne og Coop 365.

For hans vedkommende klarer hans sponsorerede opslag sig nemlig »usædvanligt« godt, hvilket betyder, at han kan se frem til en trecifret lønseddel.

»Lige nu er vi på gennemsnitligt 100.000 om måneden i solgte kampagner. Hvis vi kan holde den kadence året ud, så kan vi godt fejre en million kroner, når vi hopper ind i det nye år,« fortæller Christina Barré ham under et møde for rullende kameraer.

»Det har jeg aldrig tjent før. Sygt nok. I er virkelig dygtige, altså,« lyder det fra den bageglade influencer.