Der er sket meget i forhold til sex, grænser og samtykke i kølvandet på MeToo-bevægelsen de seneste år – ikke mindst i den filmbranche, hvor hele bevægelsen startede.

At meget er anderledes end for bare et par år tilbage, kan den svenske 'Broen'-skuespiller Sofia Helin skrive under på.

Hun er aktuel i den nye HBO Max-serie 'Lust', hvor hun spiller en midaldrende kvinde, der sammen med sine veninder tager deres sexliv op til revision. Det betyder selvsagt en helt masse sexscener.

»Jeg mindes min rock bottom i forhold til sexscener, da jeg var yngre og var i udlandet et sted for at filme,« starter Sofia Helin, da B.T. interviewer hende i forbindelse med den nye serie.

Sofia Helin er aktuel som forskeren Anette i den nye HBO Max-serie 'Lust'. Her udfører hun en undersøgelse om svenskernes sexliv, der får hende og hendes tre veninder til selv at kæmpe for at få lysten tilbage midt i livet.

»Før vi skulle optage, købte de alkohol til os, og de ville bare have, at vi var fulde og bare gav den gas. Det var natteoptagelser, og jeg endte med den næste dag grædende at ringe til Anja (Lundqvist, red.) og Julia (Dufvenius, red.) fra denne her produktion og sige: 'Det her er forfærdeligt, jeg kan ikke holde det ud, jeg vil aldrig gøre det igen'.«

Helt generelt har sexscener aldrig været det fedeste at lave, indrømmer Sofia Helin.

Men i dansk-svenske 'Broen', hvor hun selv grundigt omskrev alle sine sexscener, og i aktuelle 'Lust', hvor der har været en sexkoordinator tilknyttet, et godt skud komik og en præcis og koordineret instruktion, har hun ligefrem nydt at lave de hede scener.

»Min fornemmelse af sexscener igennem min karriere har været, at instruktører generelt er meget generte omkring sexscener. Så de lader det være op til skuespillerne selv og håber, at det ender godt,« forklarer Sofia Helin.

I tredje sæson af 'Broen' fik Sofia Helins karakter Saga Norén en ny politimakker i form af Thure Lindhardt. De to foregående sæsoner var Sofia Helins makker spillet af Kim Bodnia.

»Specielt da jeg var en ung skuespillerinde, blev jeg bedt om at lave sexscener, hvor stilheden omkring dem var larmende. Alle omkring var skræmte og blev bedt om at forlade lokalet og være stille. Det var skrækkeligt. Jeg antog altid bare, at jeg skulle være afslappet, sensuel, sexet. Så det var nogle meget, meget ukomfortable situationer.«

Men ikke før 'Lust' har Sofia Helin følt sig så »sikker og tryg« ved at skulle lave sexscener.

Det på trods af, at der er talrige af slagsen i den svenske HBO Max-serie. Tilmed så mange, at Sofia Helin indledningsvis var »meget bange« og tilmed så »pornografisk skrevet«, at seriens instruktør også var nervøs.

»Det var en bekymring. Jeg har lavet sexscener før, men det er nok ikke mit førstevalg,« indrømmer instruktør Ella Lemhagen.

Men ved grundige forberedelser, ikke mindst gentagne samtaler med de involverede skuespillere, blev alle sexscenerne nedfældet, tegnet og sendt vellykket i kassen.

Men den slags scener vil altid være forbundet med en vis nervøsitet, understreger både instruktør og hovedrolleindehaver.

Sofia Helin sammenligner det med en anden udfordring, filmmagere kan stå over for.

»Man er nervøs på samme måde, som hvis man laver stuntscener. For både sex og vold kan gøre dyb skade på mennesker. Derfor er man nødt til at være forsigtig med sådan noget,« understreger den svenske skuespillerinde.

