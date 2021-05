Anklagerne om seksuelle overgreb på to kvindelige deltagere får nu produktionsselskabet til at lukke årets udgave af 'Paradise Hotel' i Sverige fuldstændigt ned.

Tidligere satte man i første omgang sæsonen på pause, men nu har man besluttet slet ikke at sende resten af sæsonen, siger administrerende direktør for Nordic Entertainment Group (NENT) Anders Jensen til TV4s 'Nyhetsmorgon'.

»Der er en række ting, der er gået galt her. Den første hændelse blev opdaget og fejlagtigt bedømt af producenten på stedet, og det blev anset som mindre alvorligt end det naturligvis var. Den anden hændelse blev vi først gjort opmærksom på, da det kom frem i medierne for to uger siden,« lyder det fra tv-chefen, som erkender at de har reageret for sent på sagen.

Han kan ikke svare på, om 'Paradise Hotel' vil vende tilbage i fremtiden.

Sagen kom frem i april, hvor realitydeltagerne Jennifer Paatere og Annie Dahlberg anklagede en tredje deltager Toby Johnsson for seksuelle overgreb under optagelserne af det svenske 'Paradise Hotel'.

Den ene anklager ham for at have stukket fingrene op i hende, den anden siger, at han hev ned i hendes tøj, så hendes bryst blev blottet.

Sagen blev politianmeldt, og der er nu en efterforskning i gang.

Optagelserne af den svenske udgave af 'Paradise Hotel' fandt sted i Mexico, og den anklagede, Toby Johnson, blev smidt ud af hotellet, da produktionen fandt ud, af at han angiveligt havde opført sig upassende over for de to kvindelige deltagere.

Ifølge Aftonbladet har Toby Johnson efterfølgende været ude og sige undskyld via sin Instagram-profil:

»Undskyld, jeg ved, at min opførsel sidste år var forfærdelig og modbydelig, og jeg har haft det forfærdeligt over det hver dag. Jeg har siden arbejdet med mig selv, min opførsel og mit humør.«

Han tilføjer, at han nu har været ædru i flere måneder og hver dag arbejder for at blive en bedre person.