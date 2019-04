Reality-kendis ​Bianca Wahlgren Ingrosso åbner nu op omkring, hvad der foregår i hendes soveværelse.

Wahlgren Ingrosso er datter af Pernille Wahlgren, som er sanger og skuespiller, og sammen har de et reality-program. Og netop Wahlgren-familien er i folkemunde kendt som de svenske Kardashians.

De er, ligesom Kardashian-søstrene, kendt for at være meget åbne omkring deres sexliv, og nu fortæller Bianca Ingrosso, hvorfor folk ikke nødvendigvis skal misunde hende, for det der sker på hendes lagner, skriver svenske Expressen.

»Overvægten af mine knald er katastrofale,« fortæller den 24-årige kendis. Det siger hun i en podcast, som hun har sammen med sin veninde Alice Stenlöf.

Podcasten hedder 'Alice og Bianca - har du sagt A, må du også sige B.'

Og her afslører Bianca Ingrosso også en anden detalje om sit sexliv.

Hun fortæller nemlig, at hun har været i seng med 11 forskellige mennesker.

Noget af problemet er, at det ofte bliver for stift, siger reality-kendissen.

Grunden til Bianca Ingrosso taler ud om sine seksuelle erfaringer er for at aflive myter omkring sex.

Nøgenbilleder er også noget, som Ingrosso er lunken overfor.

I hvert fald slår hun fast, at hun ikke har sendt nogle, foruden nogle billeder til tidligere kærester.

Bianca Ingrosso er for nyligt blevet single, efter hende og ekskæresten Phillipe Cohen, som hun har dannet par med i fem år, er gået fra hinanden. Det skriver svenske Se og Hør.