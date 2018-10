Det var Leos beslutning, men han endte med at fortryde, at parret aldrig fik børn.

I aftenens afsnit af ‘Til middag hos’ inviterer Sussi Nielsen rapper Jesper ’Jokeren’ Dahl, youtuber Astrid Olsen og sanger og blogger Julie Berthelsen på middag i privaten. Der er både musikalsk optræden med Sussi og Leos band og gode samtaler om Sussi og Leos liv og karriere.

En af de samtaler udspringer af, at en af gæster spørger ind til, hvorfor Sussi og Leo ikke har fået børn. Og det er der en god forklaring på, for da de to musikere var unge, var Leo bange for at en graviditet kunne føre til, at han ville miste Sussi, fordi hun er så lille.

Af kærlighed til Leo valgte Sussi at fravælge børn, og siden kom musikken til at fylde så meget, at der ikke var tid til det. Men da Leo fyldte 50, fortrød han.

