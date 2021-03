Fire statuetter.

Det var, hvad Susanne Biers tv-serie 'The Undoing' havde mulighed for at vinde til nattens Golden Globes.

Men desværre blev den danske instruktør og hendes ellers yderst anmelderroste serie totalt forbigået i alle kategorier.

Serien var nomineret i kategorierne 'Bedste Miniserie', mens Nicole Kidman var nomineret for bedste kvindelige hovedrolle, Hugh Grant for bedste mandlige hovedrolle og Donald Sutherland for bedste mandlige birolle.

Men det blev serien 'The Queen’s Gambit', skuespillerinden Anya Taylor-Joy samt skuespillerne Mark Ruffalo og John Boyega, der kunne tage de fire respektive priser med hjem.

'The Undoing' fik premiere på HBO i oktober 2020 og har høstet voldsomme roser lige siden.

I februar bekræftede streamingtjenesten, at serien med 12,3 millioner seere er deres mest sete serie i USA sidste år.

Det betyder, at miniserien er blevet set mere end HBO's anden successerie, 'Big Little Lies', der – ligesom 'The Undoing' har Nicole Kidman i en af hovedrollerne.

Det er ikke første gang, at Susanne Bier må gå tomhændet hjem fra Golden Globes. I 2016 var hendes miniserie 'Natportieren' nomineret, men tabte på målstregen.

Det er dog bestemt ikke hver gang, at den danske instruktør går glip af store internationale priser.

I 2011 vandt hun for eksempel både en Golden Globe og en Oscar for bedste udenlandske film med 'Hævnen'.