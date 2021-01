Den danske filminstruktør Susanne Bier skal instruere dramaserie om amerikanske præsidentfruer.

Det skriver underholdningsmediet Variety.

Dramaserien har fået titlen "The First Lady", og det er allerede offentliggjort, at den amerikanske skuespiller Viola Davis skal spille Michelle Obama, som var førstedame fra 2009-2017.

Det er også kommet frem, at skuespilleren Michelle Pfeiffer skal spille Betty Ford, der var førstedame i 1974-1977, hvor Gerald Ford var præsident i USA.

