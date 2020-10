Instruktør Susanne Bier har arbejdet med nogle af de største navne i filmbranchen, hvor Halle Berry, Tom Hiddleston og Sandra Bullock er bare nogle af de verdensstjerner, Bier har instrueret.

Men da hun sagde ja til at instruere serien 'The Undoing' for HBO, var der et helt særligt navn, hun ikke kunne slippe.

»Det første, jeg sagde, var: 'Prøv at høre her. Jeg synes, Hugh Grant skal spille Jonatan'. Jeg synes, der er noget sexet, sjovt og naturligt i at gifte ham og Nicole Kidman,« fortæller Susanne Bier, der da også fik sin vilje, da Hugh Grant sagde ja til rollen.

I 'The Undoing' følger vi den succesfulde psykolog Grace (Nicole Kidman), der får vendt op og ned på sit liv, da der sker et uventet dødsfald, og hendes mand Jonatan (Hugh Grant) samtidig forsvinder.

Filminstruktør Susanne Bier er aktuel i oktober 2020 med HBO-serien 'The Undoing' med Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Filminstruktør Susanne Bier er aktuel i oktober 2020 med HBO-serien 'The Undoing' med Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollerne. Foto: Bax Lindhardt

Britiske Hugh Grant er især kendt for sine mange roller i romantiske komedier som 'Notting Hill' og 'Fire bryllupper og en begravelse', og for Susanne Bier var det da også interessant at arbejde med skuespilleren i en helt anden ramme.

Og instruktøren blev i den grad imponeret

»Hugh er simpelthen så god til at være så vred på sig selv og så bruge det til at være den mest talentfulde, originale og inderlige skuespiller,« siger Susanne Bier.

Men Hugh Grant var bestemt ikke den eneste, der imponerede den erfarne instruktør.

Susanne Bier var meget imponeret over Nicole Kidmans evner, da de to arbejdede sammen på 'The Undoing'. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Susanne Bier var meget imponeret over Nicole Kidmans evner, da de to arbejdede sammen på 'The Undoing'. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

»Jeg tror måske, Nicole er en mutant,« siger Susanne Bier med et glimt i øjet om verdensstjernen Nicole Kidman.

»Hun er fra en anden planet, hvor hun bare har adgang til at blive et andet menneske. Hun gør et eller andet, og så er hun Grace (rollen i 'The Undoing', red.). Så siger man tak, og så går der et øjeblik, så er hun Nicole igen. Det er helt sindssygt, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er helt vildt fedt,« siger Susanne Bier.

Ud over stjernerne Nicole Kidman og Hugh Grant er danske Sofie Gråbøl på rollelisten som chefanklager Catherine Stamper, og med på holdet er også manuskriptforfatter David Kelly, der var manden bag HBO-succesen 'Big Little Lies' – ligeledes med Nicole Kidman i en af hovedrollerne.

'The Undoing' har premiere på HBO Nordic 26. oktober.