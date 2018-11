Den danske filminstruktør Susanne Bier har i øjeblikket travlt med flere forskellige projekter. Ud over at hun er i gang med en Netflix-serie, skal en af hendes danske film genindspilles med amerikanske skuespillere.

Susanne Biers Oscar-nominerede film, 'Efter brylluppet', fra 2006 med Mads Mikkelsen og Sidse Babett Knudsen i hovedrollerne, skal nu genindspilles med amerikanske stjerner.

Det er blandt andre Michelle Williams, Julianne Moore og Billy Crudup, der skal være med i den amerikanske version med titlen 'After the Wedding'.

Mark Gooder, chef hos produktionsselskabet Cornerstone Films, der blandt andet står bag genindspilningen af den amerikanske version, er meget begejstret for filmen.

»Det er en meget genkendelig og kvindelig film,« siger Mark Gooder til Variety.

På Cornerstone Films hjemmeside kan man allerede nu læse og se en præsentation af filmen samt skuespillerne.

Filmen blev annonceret ved dette års Berlin Film Festival, og optagelserne startede i august.

Susanne Bier selv er lige nu i gang med en Netflix-serie, hvor skuespillerinden Sandra Bullock spiller hovedrollen.

Serien hedder 'Bird Box' og er en thriller.

Manuskriptet til serien skrives af Eric Heisserer, der også har skrevet manuskriptet til science fiction-filmen 'The Arrival' fra 2016, og er baseret på en novelle af Josh Malermann fra 2014, der foregår i fremtiden, hvor en fremmed kraft driver jordens befolkning til dødelig vold.

Susanne Bier er en af Danmarks bedst kendte filminstruktører med stor international succes.

I 2016 modtog hun en Emmy for bedste instruktør for miniserien 'Natportieren'.

I 2011 vandt hun også den famøse Oscar-statuette for filmen 'Hævnen' i kategorien 'bedste ikke-engelsksprogede film'.

I marts blev det også kendt, at Susanne Bier skal instruere en ny tv-serie baseret på Karen Blixens erindringer.