Instruktør Susanne Bier har efterhånden opnået det meste, der er at opnå i filmbranchen. Hun har lavet prisbelønnede storfilm, arbejdet med verdensstjerner og vundet den fineste hæder – en Oscar-statuette.

Men alt det til trods oplever Susanne Bier stadig, at hun ikke altid bliver taget lige så alvorligt som sine mandlige kollegaer. Og instruktøren har efterhånden fået nok.

»Jeg oplever stadig mænd i filmbranchen, der taler til mig på en måde, hvor jeg tænker: 'Prøv at høre her. Sådan der ville du aldrig have talt til en mand',« siger Susanne Bier til B.T.

Som ung, fremadstormende filminstruktør og mor oplevede Bier også selv, hvordan der blev set skævt til hende, fordi hun brugte en barnepige til at passe og hente børnene i en periode.

Susanne Bier vandt i 2011 en Oscar for den danske film 'Hævnen'. Foto: Bax Lindhardt

»Min datter blev som regel hentet af en barnepige, men da hun havde gået i børnehave i et halvt års tid, hentede jeg hende en dag, og der hev børnehavelæreren mig ind og viste mig frem og sagde: 'Se, allesammen, det er Alices mor',« forklarer Susanne Bier

Hun besluttede dog tidligt, at hun ikke ville lade sig gå på af den slags hændelser.

»Jeg valgte i stedet at bruge det til en scene i en film. Men man skal også beslutte, at man ikke vil rammes af det. For hvis man er skrøbelig på den konto, så bliver man altså ramt. Som ung kvinde i den karriere er man oppe mod et system, som konstant fortæller en, at man skal have nogle andre prioriteter,« siger Susanne Bier.

Snakken om køn, kvinders position og sexisme er i stigende grad blevet noget, der optager den verdensberømte instruktør.

De seneste år har Susanne Bier lavet Netflix-filmen 'Birdbox' med Sandra Bullock, og nu er hun aktuel med HBO-serien 'The Undoing', der ligeledes har en stærk kvindefigur i form af Nicole Kidman i hovedrollen. Og det er ikke helt tilfældigt, at de stærke kvinderoller får lov til at fylde mere i Biers univers.

»Efter jeg er begyndt at arbejde i udlandet, er jeg i stigende grad blevet opmærksom på, hvilken mandsdomineret verden vi lever i, og hvor svært det er for unge kvinder at komme til. Så det er begyndt at interessere mig mere og mere at fortælle om kvinder, der tager en magt på sig,« forklarer Susanne Bier.

Hun erkender da også, at hun gennem sin karriere ikke altid har orket den kamp, det er at sige fra over for sexisme.

»I mange, mange år har jeg tænkt: 'Okay, jeg lader det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet, for der er mange måder, man kan forholde sig til konflikter på, og for ens egen skyld skal man ikke gå ind i alt. Man skal vinde krigen,« forklarer Susanne Bier og tilføjer:

Susanne Bier valgte i flere år at bruge mange penge på barnepiger til sine børn, så hun kunne knokle sig frem i filmbranchen. Foto: Bax Lindhardt

»Men nu er jeg altså begyndt at sige fra, også med små ting, for det irriterer mig. Og der tror jeg, MeToo har gjort en forskel.«

MeToo-bevægelsen startede i 2017, da det blev afdækket, hvordan filmproduceren Harvey Weinstein gennem flere år havde begået overgreb. Herefter har utallige vidnesbyrd og sager set dagens lys, og herhjemme er debatten om sexisme og krænkelser for alvor blusset op, efter tv-vært Sofie Linde som vært på 'Zulu Comedy Galla' i år fortalte sin personlige historie, hvorefter flere brancher har delt vidnesbyrd.

Susanne Bier har tidligere fortalt, at hun aldrig selv har oplevet sexchikane, men for instruktøren er det også vigtigt, at man husker, at MeToo ikke kun bliver en snak om seksuelle overgreb, men også om sexisme. Og sexismen i filmbranchen kender hun til.



»Jeg har oplevet det med mandlige executive producere på forskellige film, der taler bagatelliserende og på en uforskammet måde.«

Hvis man er en ung kvinde, skal man ikke udsættes for en eller anden idiot, der tror, han kan tale, som det passer ham

Men hvor Bier måske før havde ladet det fare, så finder hun sig ikke i den slags adfærd på et filmset længere.

Hvad gør du så nu, når en producer taler grimt til dig på en måde, han ikke ville svare en mand?

»I dag siger jeg: 'Ved du hvad, hvis du ikke taler ordentligt til mig, så må jeg tale med en anden end dig',« forklarer Bier.

»Jeg har bare fået nok af en verden, der er styret af mænd – og på mange måder styret den forkerte vej. Der er intet, der berettiger den form for magtfordeling,« tilføjer filminstruktøren bestemt.

Susanne Bier har tidligere instrueret den prisvindende tv-serie 'The Night Manager', og nu er hun aktuel med sin anden tv-serie, 'The Undoing'. Foto: Bax Lindhardt

Når hun vælger at tale om sexisme og de kampe, hun selv har oplevet og oplever som kvinde i filmbranchen, så gør hun det især for, at tingene forhåbentlig kan bedres for hendes yngre kollegaer i branchen.

»Tidligere i sin karriere er man bange for at fejle, så hvis man er en ung kvinde, skal man ikke udsættes for en eller anden idiot, der tror, han kan tale, som det passer ham, fordi han er en mand og opdraget til at tro, han er guds gave til ja, hvad som helst,« siger Susanne Bier.

Susanne Bier er en af de 664 filmfolk, der har skrevet under på en erklæring mod sexisme i filmbranchen. Erklæringen blev bragt i Information søndag, efter B.T.s interview blev foretaget. B.T. har efterfølgende været i kontakt med Susanne Bier, som oplyser, at hun ikke kommenterer brevet.