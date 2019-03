Sus Wilkins har sammen med fem andre kendte sagt ja til at sejle 5000 kilometer over Atlanterhavet. Den 30-årige skuespiller har dog en helt særlig årsdag til, at hun sagde ja til at medvirke i programmet.

»Det der med ikke at have oplevet hele det her sejl-eventyr, som min far elskede så højt ... Det var derfor, jeg sagde ja,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Hendes far døde, da hun var omkring 20 år gammel. Han elskede at sejle, og da hun var barn, var de ofte ude at sejle sammen. Sus Wilkins, hendes far, mor og lillebror.

»Jeg er her, fordi jeg gerne vil gøre min far stolt,« siger hun i programmet.

Med på turen skal forfatter Hella Joof, skuespiller Sus Wilkins, blogger og dj Christel Pixi, kok Gorm Wisweh, skuespiller Nicolaj Kopernikus og tv- og radiovært Peter Falktoft.

Da hun første gang træder ned i båden, der skal fragte de seks kendte danskere fra Grand Canaria til Antigua i det caribiske øhav, kan hun ikke holde tårene tilbage.

»Det så jo meget anderledes ud end min fars båd. Men duften og måden, den bevægede sig på, er den samme. Det er som at høre et gammelt musiknummer, fra man var lille. Jeg blev hevet totalt tilbage,« siger hun.

Indtil hun var to år, boede hun med sin danske mor og amerikanske far i Caribien, og de flyttede derefter til Danmark.

Men turene på båden fortsatte. De tog ofte tilbage og tilbragte ferier på vandet.

Båden er lavet til at sejle langt og er derfor indrettet meget sparsomt. Der er ikke andet end det, der er nødvendigt for at sejle den lange tur.

»Min lillebror og jeg sad ude på stævnen, mens min mor lavede frokost og min far legede med hunden,« fortæller hun og fortsætter:

»Det var meget idyllisk og hyggeligt.«

Hun nåede aldrig at sejle med sin far i sit voksenliv, og derfor er turen over Atlanterhavet meget vigtig for hende.

»Jeg følte, det var en tur sendt fra min far,« siger hun til B.T.

Sus Wilkins er blandt andet kendt fra serien 'Yes No Maybe' samt filmene 'Gidselstagningen' og 'Mesteren.'

Hun danner par med sangerinden Freja Kirk, som hun blev forlovet med i december 2018.

Sus Wilkins og Freja Kirk har dannet par siden sommeren 2013.

De seks kendte danskere skal tilbringe tre uger sammen på båden, og du kan se det hele i 'Over Atlanten,' der bliver sendt på Kanal 5 hver søndag klokken 21.