Efter tre lange år fortsætter Hollywoods mest skandaløse skilsmisse stadig for fuld tryk. Og på papiret er Brad Pitt og Angelina Jolie stadig mand og kone.

Det var filmstjernen Angelina Jolie, der i 2016 søgte om skilsmisse fra den anden filmstjerne Brad Pitt.

Og det kunne ikke gå hurtigt nok.

I retspapirerne kunne man ifølge avisen New York Times læse, at Brad var upålidelig, at Brad var selvisk, at Brad var en dårlig far til parrets seks børn og ikke mindst, at den i dag 55-årige Brad Pitt ifølge konen også havde lagt hånd på familiens ældste barn, den adopterede søn, Maddox, der i dag er 17 år.

»Det er uden konkurrence den mest ulogiske og langstrakte stjerne-skilsmisse, jeg nogensinde har beskæftiget mig med.«

Sådan skriver journalisten Kenzie Bryant, der for bladet Vanity Fair har dækket stjerneparret, siden de to i 2005 mødtes under optagelserne til actionkomedien 'Mr and Mrs Smith' og i 2014 blev gift på deres vingård i Frankrig.

»For publikum og sladderfans er det en ren bonus. Brad Pitts og Angelina Jolies skilsmisse rummer nemlig alt det, der sælger: utroskab, delebørn, fascinerende personligheder, skønhed og ufattelige mængder af penge. Men for de to involverede parter giver det absolut ingen mening. Den lange proces gør bare deres liv ekstra surt,« fortsætter Vanity Fair-journalisten.

I sidste uge blev det ifølge avisen Daily Mail da også for meget for Brad Pitt, der netop nu scorer topanmeldelser for sin nye Quentin Tarantino-film 'Once Upon a Time in Hollywood', hvor han for første gang spiller sammen med Leonardo DiCaprio.

Ifølge avisen gav Pitt således sin næsten-ekskone et ultimatum: skriv under på skilsmissedokumenterne eller betal en klækkelig bøde.

I sidste måned skrev den engelske avis The Sun, at Angelina Jolie ligefrem havde fortrudt sin skilsmisseansøgning.

Anklagerne imod Brad Pitt (i forbindelse med sønnen Maddox) er for længst frafaldet, og ifølge avisens kilder var Jolie villig til at give forholdet endnu en chance.

Ifølge Brad Pitts advokat, der har talt med New York Times, har stjernen fra film som 'Fight Club' og 'Ocean's Eleven' ingen interesse i et forlænge processen. Ifølge People Magazine er Brad Pitt sågar begyndt at flirte med sin første ekskone, Jennifer Aniston, igen, og samme blad skriver, at Angelina Jolie (44) har svært ved at få filmkarrieren til at fungere, samtidig med at hun tager sig af parrets seks børn: Maddox på 17, Pax på 15, Zahara på 14, Shiloh på 13 og de tiårige tvillinger Vivienne og Knox.

Brad Pitt og Angelina Jolie har seks børn sammen. Tre adopterede og tre biologiske. Her kæmper de sig igennem lufthavnen i Tokyo. Foto: YOSHIKAZU TSUNO - AFP Vis mere Brad Pitt og Angelina Jolie har seks børn sammen. Tre adopterede og tre biologiske. Her kæmper de sig igennem lufthavnen i Tokyo. Foto: YOSHIKAZU TSUNO - AFP

Mens Brad Pitt og 'Once Upon a Time in Hollywood' har scoret flotte anmeldelser på årets Cannes Festival, er Jolie netop vendt hjem fra Mexico, hvor hun har lagt sidste hånd på fortsættelsen til sit Disney-hit 'Maleficent'.

Efter mange forhandlinger imellem parrets højtbetalte advokater har Brad Pitt ifølge Vanity Fair fået lov til jævnligt at se sine børn (tre adopterede og tre biologiske).

Men efter tre års forhandlinger er 'Brangelina' endnu ikke blevet enige om, hvordan de skal dele deres fælles formue. En formue, der ifølge People Magazine ligger i nærheden af tre milliarder kroner.

Indtil videre har sagens dommer, John Ouderkirk, forlænget skilsmisseforhandlingerne frem til 31. december 2019.