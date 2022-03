I det tredje 'X Factor'-liveshow sang Tina den britiske stjerne Jacob Colliers nummer 'All I Need'.

Allerede dagen efter tikkede der en besked ind i kommentarsporet på YouTube, hvor deltagernes optrædener deles.

'Yeeeaaaaaaaahhhhh Tina!!! You killed it!' stod der. Afsender var Jacob Collier.

»Det var sygt. Det var vildt,« fortæller Tina til B.T. om oplevelsen og fortsætter:

»Jeg ser jo mega meget op til ham. Han er en af mine største musikidoler, så det har jeg virkelig meget optur over.«

Selvom det nok er de færreste, der kan bryste sig af, at et af deres idoler på eget initiativ har henvendt sig, så er der ikke helt ukendt for Tina.

Det er nemlig ikke første gang, Jacob Collier har opdaget – og anerkendt – 'X Factor'-deltagerens tydelige talent.

»I december lagde jeg et cover ud på Instagram, og han så det, og han delte det,« fortæller en stolt Tina.

Lige så stolt er deltagerens dommer, Kwamie Liw, over anerkendelsen fra den internationale stjerne.

»Jeg synes, det på musikken og kunstens præmis viser, vi har gang i det rigtige,« fortæller hun og fortsætter:

»At en kunstner, der har så mange mennesker, der følger ham og lytter til hans musik, lægger mærke til det, det går lige pludseligt meget ud over scenekanten på en måde. Jeg er meget stolt og mest af alt glad på Tinas vegne.«