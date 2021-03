Selv om metoo-bølgen efterhånden har været i gang nogle år i Hollywood, dukker der stadig grumme fortællinger op.

Nu afslører filmstjernen Sharon Stone, at hun af en producer blev presset til at have sex med en mandllig skuespiller for at redde en film.

Ifølge Stone var det en unavngiven producer på en film, der pressede hende til at hoppe i kanen med den mandlige skuespiller, så de ville få en bedre kemi under optagelserne.

Det fortæller den 63-årige skuespillerinde i sin nye bog ‘The Beauty of Living Twice’ (Skønheden ved at leve to gange. red.), skriver New York Post.

Sharon Stone er blandt andet kendt for at have været med i 'Basic Instinct' - her ses hun med medstjernen Michael Douglas samt Jeanne Tripplehorn i Cannes i 1992. Foto: MICHEL GANGNE Vis mere Sharon Stone er blandt andet kendt for at have været med i 'Basic Instinct' - her ses hun med medstjernen Michael Douglas samt Jeanne Tripplehorn i Cannes i 1992. Foto: MICHEL GANGNE

Ifølge Stone, der blandt andet er kendt fra film som ‘Basic Instinct’, ‘Sliver’ og ‘Catwoman’ , var det angivelig for at redde den skrantende film, at produceren fik den ‘gode ide’, at hun burde have sex med den mandlige hovedrolle, der åbenbart havde svært ved at levere en god indsats under optagelserne.

Det var under et møde på producerens kontor, at han fortalte om sin ide. Ifølge Stone gik produceren rundt med en stor kasse med mælkekugler (en slags slik, red.), da samtalen fandt sted.

»Han gik frem og tilbage på sit kontor, mens kuglerne væltede ud og rullede rundt på hele gulvet samtidig med, at han forklarede mig, hvorfor jeg skulle k….e min medskuespiller, så vi kunne få kemi på skærmen,« skriver superstjernen i sin bog.

Stone var dog ikke med på producerens forslag. For det første mente hun ikke, at nogen kunne være så god i sengen, at man kunne gøre en dårlig skuespiller til en god skuespiller.

Sharon Stone med sin søn Roan Joseph Bronstein i 2018. Foto: MIKE NELSON Vis mere Sharon Stone med sin søn Roan Joseph Bronstein i 2018. Foto: MIKE NELSON

Og så mente hun også, at problemet var produktionsselskabets.

»Jeg følte, at de kunne have hyret en medskuespiller med talent, en der kunne levere en scene og huske sine replikker. Jeg følte også, at de kunne k…e med ham selv og udelade mig fra det. Det var mit arbejde at spille skuespil, og det fortalte jeg,« beretter skuespilleren, der altså ikke lod sig kue til at dyrke sex på producerens anbefaling.

I bogen nævner Stone ikke, hvem produceren eller den mandlige medskuespiller var.

Dog roser hun andre mænd i bogen, herunder sin medskuespiller i ‘Basic Instinct’ Michael Douglas.

Producer Robert Evans er kendt for at stå bag film som Rosemary's Baby, The Godfather og The Great Gatsby. Foto: ROBYN BECK Vis mere Producer Robert Evans er kendt for at stå bag film som Rosemary's Baby, The Godfather og The Great Gatsby. Foto: ROBYN BECK

Hun fortæller også, at den unavngivne producer pralede af, at han havde haft sex på lærredet med datidens store stjerne Ava Gardner.

Ifølge New York Post gætter nogle med insiderviden på, at det var produceren Robert Evans, som døde 89 år gammel i 2019, som pressede Sharon Stone til sex.

Han instruerede filmen 'Sliver', hvor Stone spillede overfor William Baldwin. Filmen blev noget af et flop.

New York Post har uden held forsøgt at få fat i en kommentar fra Sharon Stones og William Baldwins presseagenter.