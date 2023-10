Phyllis Coates, der er kendt fra tv-serien 'Superman', er død

Skuespilleren, der var en af de første til at spille rollen som Supermans kæreste Lois Lane, blev 96 år.

I mere end 50 år var hun aktiv som Hollywood-skuespiller og er særligt kendt fra tv-skærmen.

Dødsfaldet bekræftes over for The New York Times af Coates’ datter, Laura Press.

George Reeves spillede den første Superman, mens Phyllis Coates var den anden, der spillede rollen som Lois Lane. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere George Reeves spillede den første Superman, mens Phyllis Coates var den anden, der spillede rollen som Lois Lane. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Phyllis Coates var kendt for en række tv-optrædener. Blandt andet har hun i sin tid medvirket i serier som ‘Lassie’, ‘Perry Mason’ og ‘Leave it to Beaver’.

Ligesom hun i de senere år for eksempel spillede med i serien ‘Lille doktor på prærien’.

Mest kendt var hun dog for rollen som Supermans kæreste. En rolle hun i 1951 overtog fra kollegaen Noel Niel, der havde spillet journalisten Lois Lane i de to første film om tegneseriehelten.

Men da Superman rykkede over på tv-skærmen, var det Phyllis Coates, der i den første sæsons 24 afsnit fik æren af at spille Lois Lane.

Da anden sæson skulle optages var Noel Niel dog tilbage som Lois Lane og spillede den kvindelige hovedrolle i hele 78 afsnit af serien.

Men det betød ikke, at Phyllis Coates lagde tegneserieuniverset 100 procent på hylden. For da tv-serien ‘Lois og Clark – Supermans nye eventyr’ i 1990erne vendte tilbage til tv-skærmen, stod Phyllis Coates på rollelisten i et enkelt afsnit.

Denne gang dog som mor til sin egen karakter Lois Lane, der her blev spillet af Teri Hatcher.