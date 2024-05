Morgan Spurlock, der instruerede dokumentarfilmen Super Size Me, er død i en alder af 53 år.

Han sov stille ind torsdag efter at have tabt kampen mod kræft, oplyser familien ifølge The Guardian.

I den forbindelse udtaler hans bror, Craig Spurlock:

»Det var en sørgelig dag. Morgan gav så meget gennem hans kunst, ideer og generøsitet. Verdenen har tabt en kreativt geni og en speciel mand. Jeg er så stolt af at have arbejdet sammen med ham,« udtaler broderen.

Morgan Spurlock blev pludselig en kendt skikkelse, da han tilbage i 2004 udgav dokumentarfilmen Super Size Me.

Her levede Morgan Spurlock i 30 dage udelukkende af McDonald's-mad for at teste, hvad det gjorde ved hans krop.

Han satte et krav om at prøve hver en mulighed på menuen og rejste også gennem flere stater for at prøve nye burgere.

I dokumentarfilmen ser man, hvordan Morgan Spurlocks både fysiske og psykiske helbred blev værre og værre i takt med, at dagene gik.

Super Size Me gik verdenen rundt og fik også Morgan Spurlock nomineret til en oscar.