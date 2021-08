Så skal balkjolerne og danseskoene findes frem hos Michelle Kristensen.

Den 37-årige sundhedsguru er nemlig en af de i alt 12 nydansere, der skal forsøge at vinde dette års udgave af 'Vild med dans'.

Det afslører TV 2.

»Jeg føler mig meget heldig over, at jeg skal være med i Vild med dans.,« siger den kendte kost- og ernæringsekspert.

Hun fortæller endvidere, at hun oprindeligt blev spurgt allerede før sommerferien, men at hun måtte sige nej, fordi hun var gravid.

Desværre mistede Michelle Kristensen fostret efter fire ugers graviditet, hvilket betyder, at hun nu altså godt kan være med alligevel.

»Så lige p.t. er jeg mest forvirret – på den gode måde – over, at jeg nu alligevel skal være med, og går rundt med et stort smil på læben, selvom jeg kan se frem til et ret presset efterår, da jeg ikke lige havde lavet plads i kalenderen til 'Vild med dans',« siger hun og fortsætter:

»Men det bliver skidesjovt, selvom det også bliver rigtig hårdt at få al dansetræning til at gå op med arbejdet, men jeg er heldigvis rigtig god til at knokle derudaf og planlægge. Og når jeg først siger ja til noget, så går jeg all in og helt ærlig så trænger jeg til at have det sjovt, så det bliver det allervigtigste for mig i 'Vild med dans'.«

Også tv-værten Lise Rønne, svømmeren Pernille Blume og influenceren Mascha Vang er nogle af de kendisser, der er bekræftet som nydansere i årets program.

Det samme er forfatteren Michael Katz Krefeld, maratonløberen Abdi Ulad, kagekendissen Micki Cheng, entertaineren Jacob Haugaard, sangeren Jimilian og skuespillerinden Jannie Faurschou.

De skal danse for første gang 10. september, hvilket danskerne kan følge med i på enten TV 2 eller TV 2 Play.

Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller er for fjerde gang værter på programmet.