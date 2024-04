For fem år tilbage blev Anders Breinholt syg med stress.

Dengang tog han sit arbejdsliv op til revision – og i dag er han kommet frem til den plan, der skal sikre ham glæde i både arbejds- og privatlivet fremover.

For i dag er Anders Breinholt »landet et godt sted«. Han er snart aktuel med sit eget talkshow 'Breinholts', og i det nye tv-studie hænger der det, nogle ville kalde »det falske flag«.

Nemlig det grønne af Bornholmer-flagene, som man bruger nede i Svaneke-området, hvor han selv har sit fristed; sit sommerhus.

For kærligheden til klippeøen er ikke til at tage fejl af hos 'Breinholts'-værten, der er kommet der siden barnsben og har aftjent værnepligt i Civilforsvaret derovre.

»Nu er vi der fast og har venner derovre, det er så fedt. Det er bare et af de steder, jeg hører til og føler mig hjemme. Jeg tror, der går otte generationer, før bornholmere vil synes, man hører til, så de ville nok kalde mig for førder (tilflytter, red.),« lyder det med et grin.

Desværre har hans hustru og manager Line Breinholt sat foden ned overfor hans ønske om at flytte permanent til Bornholm.

Anders Breinholts 71 kvadratmeter store sommerhus ved vandet nær Svaneke på Bornholm er familiens fristed. Foto: Löwe Bruun Bornholm. Vis mere Anders Breinholts 71 kvadratmeter store sommerhus ved vandet nær Svaneke på Bornholm er familiens fristed. Foto: Löwe Bruun Bornholm.

Men med parrets yngste barn på vej på efterskole og de to ældste i gymnasiet, så er ægteparret mindre bundet af at skulle være i hjemmet i Hellerup og friere til at få udnyttet sommerhuset ved Svaneke.

»Vores yngste skal på efterskole nu her, og de andre går i gymnasiet, så man behøver ikke at være hjemme længere – så det er sådan ideen om at være derovre meget mere, sidde og arbejde to-tre uger fra ens hus derovre,« forklarer Anders Breinholt.

»Hvis jeg stadig er så heldig, at jeg har et arbejde om et år, hvor jeg selv bestemmer mine where abouts,« skynder han sig at indskyde.

Sælger huset og rejser verden tynd

Men drømmene stopper ikke med pendleriet mellem sommerhuset på Bornholm og hjemmet i Hellerup.

»På længere sigt er vores drøm – og det er vi enige om – at sælge huset og så bare bo mindre og billigere ikke mindst,« forklarer Anders Breinholt.

»Så skal man ikke sidde og have dårlig samvittighed over at være på Bornholm i tre uger, mens man har et hus stående, som bare koster en formue om måneden. Så skulle vi i stedet have en mindre lejlighed og bare kunne rejse, du ved, sætte sig i sin bil og køre til Sverige eller flyve til whatever.«

For rejselysten er grunden til, at Anders Breinholt »faktisk ikke har særlig mange penge«.

»Vi brænder dem af på alt, hvad vi kan, lige så snart vi kan komme ud og opleve eller andet!« tilføjer tv-værten.

Anders Breinholt har fundet frem til, at han vil bruge sig selv i sit arbejde. Her ses han på den hedengangne 'Natholdet'-redaktion. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Breinholt har fundet frem til, at han vil bruge sig selv i sit arbejde. Her ses han på den hedengangne 'Natholdet'-redaktion. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nu er fremtidsdrømmen så »et simpelt liv« med »færre økonomiske forpligtelser«. At træde væk fra den gængse vej.

Sådan ét liv, hvor ægteparrets 200 kvadratmeter i Hellerup er blevet solgt og skiftet ud med en treværelses lejelejlighed i København, og hvor sommerhuset på Bornholm bliver brugt meget hyppigere.

Sidste chance: Gik ned med stress

B.T. møder Anders Breinholt til pressedagen på hans nye Viaplay-program, hvor han sidder i ly for martskulden i sit nye studie.

For efter sin næsten årelange stresssygemelding, kom Anders Breinholt i stald hos Viaplay efter gennem mere end et årti at have tonet frem på TV 2 som ikke mindst 'Natholdet'-vært.

»Det er landet ret godt. Jeg var jo heldig, at jeg ret hurtigt kunne finde ud af, hvad det der stress kom sig af. Det var jo simpelthen bare at sige ja til for meget,« fortæller Anders Breinholt.

Så med otte forskellige projekter på blokken, gik Anders Breinholt ned med flaget i 2019. Han sygemeldte sig og rejste nogle uger til USA for at finde ud af, hvad han egentligt gerne ville.

»Det var noget, der var opsparet over lang tid. Det var i hvert fald det symptom, jeg havde, at man bare føler, man drukner, og så er man druknet, men man fortsætter bare. Flasken, der bliver fyldt med vand. Mens man bare føler sig fastlåst,« forklarer han.

»Og der lærte jeg bare ud af det, at jeg kan ikke lave hundrede ting på en gang. Jeg skal heller ikke have særligt mange tanker eller opgaver, jeg skal fokusere på. Det skal være få – og så skal det være noget, jeg har lyst til at lave nok så vigtigt.«

B.T. møder Anders Breinholt i hans nye studie til pressedagen på hans nye talkshow 'Breinholts'. Foto: Lykke Buhl. Vis mere B.T. møder Anders Breinholt i hans nye studie til pressedagen på hans nye talkshow 'Breinholts'. Foto: Lykke Buhl.

Efterfølgende skrev Anders Breinholt så under på sin igangværende kontrakt med Viaplay, som fortsætter i år, og hvor han allerede har lovning på endnu et nyt program efter 'Breinholts'.

»Jeg kan godt lide det der med, at der er en konkret opgave. Hele min søgen efter, hvad jeg egentligt skulle og udviklingen af mig selv på den USA-tur, det endte med, at jeg fandt frem til, at jeg skulle prøve at arbejde med nogle andre, få nogle andre inputs,« forklarer tv-værten.

Så lykken var gjort, da Viaplay kontaktede ham med forespørgslen om en fast kontrakt og sit eget program.

»De tider er ved at slutte lidt, hvor man siger: 'Vi vil gerne ansætte dig i tre år til at være vært'. De findes ikke rigtigt mere i min branche, så det her skulle være det sidste skud i bøssen for at få lov til at gøre det.«

Og derefter skal huset så småt sættes til salg og erstattes med en lejlighed, så han og hustruen kan komme til Bornholm – og det, der er endnu mere eksotisk – i tide og utide.

Anders Breinholt har premiere på sit talkshow 'Breinholts' tirsdag 2. april på Viaplay og TV3.