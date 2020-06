Det britiske kultshow 'Little Britain' bliver fjernet fra alle britiske streamingtjenester. Det skyldes, at showet har modtaget voldsom kritik over flere af dets sketches.

I de pågældende sketches klæder de hvide skabere bag showet, David Walliams og Matt Lucas, sig ud som sorte personer.

Det gør de ved at male deres ansigter med sort maling - altså såkaldt 'blackfacing'.

Ifølge Sky News bliver BBC-programmet fjernet fra BBC's egen streamingtjeneste samt på Netflix.

Fjernelsen af kultshowet sker i kølvandet på 'Black Lives Matter'-protesterne verden over, som har taget fart, siden den afroamerikanske mand George Floyd blev dræbt af en hvid politimand i USA.

En talsperson fra BBC siger til Daily Mail, at showet bliver trukket tilbage, fordi 'tiderne har forandret sig'.

En talsperson fra Netflix bekræfter over for britiske medier, at serien er blevet fjernet. Streamingtjenesten har dog ikke udtalt sig om årsagen bag.

Det er ikke første gang, at 'Little Britain' får hug for at overskride etiske grænser.

Showet er tidligere blevet udskældt, fordi David Walliams og Matt Lucas i flere sketches klæder sig ud som kvinder, mens sidstnævnte også spiller en asiatisk karakter ved navn Ting Tong.

'Little Britain' er ikke de eneste, der har taget konsekvensen af tidligere opførsel i forbindelse med 'Black Lives Matter'-demonstrationerne.

Så sent som i sidste uge udsendte komikeren Leigh Francis en undskyldning for sine 'stødende' imitationer af kendte personer - såsom Craig David og Michael Jackson - tilbage i 2002.

Også den populære talkshowvært Jimmy Fallon har undskyldt for 'blackfacing', fordi han for 20 år siden malede sit ansigt sort i forbindelse med en sketch i Saturday Night Live.