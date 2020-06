Streamingtjenesten Hulu er blevet pålagt at fjerne tre episoder af den prisvindende tv-serie 'Scrubs'.

Årsagen bag bunder i, at episoderne hver især indeholder hvide karakterer, der har malet sig sorte i ansigtet, også kaldet blackface.

Det skriver CNN.

En talsmand fra ABC Studios, der står bag serien, bekræfter over for CNN, at man har bedt om at få afsnittene fjernet, og at de allerede er blevet taget ned fra streamingtjenesten.

De nu fjernede episoder er fra to forskellige sæsoner. Det drejer sig om episoderne 'My Friend the Doctor', 'My Jiggly Ball' og 'My Chopped Liver'. De to sidstnævnte er alle fra sæson 5, mens førstnævnte er fra sæson 3.

Seriens skaber Bill Lawrence har også reageret på kravet fra ABC Studios, hvor han bakker op om forslaget.

'Enig. Det er allerede i gang', skrev Bill Lawrence på Twitter med henvisning til, at episoderne var ved at blive fjernet.

'Scrubs' kørte over skærmen fra 2001 til 2010 og har blandt andet vundet to Emmy-priser.

Tidligere på ugen måtte en anden tv-serie, '30 Rock', foretage samme manøvre. I alt er fire episoder blevet fjernet, fordi hvide karakterer i serien havde malet sig sorte.

Én af skaberne, Tina Fey, undskyldte i den forbindelse 'for smerter, som disse afsnit kunne have forårsaget hos folk'.