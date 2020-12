I løbet af ugen har der været flere klager på Instagram over danske reality-serier.

Nu har Dplay taget konsekvensen og fjernet første sæson af det danske 'Ex on the beach' for de svenske seere.

Det skriver Expressen.

Det, som flere seere i Sverige har klaget over, er, at der er flere scener, hvor mandlige deltagere angriber kvindelige deltagere fysisk og verbalt, og klippene er blevet delt flittigt på sociale medier.

Det har startet hashtagget #VadVisarNi, som betyder 'Hvad viser de?'

De episoder, der er blevet klager over, er episoder fra 'Ex on the beach', men også den seneste sæson af det danske 'Paradise Hotel'.

I den første sæson af 'Ex on the Beach' siger en af deltageren, at han har en penis, der kan knække ryggen på kvinder. Deltageren kalder også kvindelige deltagere 'sluts'.

Der er også en af de mandlige deltagere, der på et tidspunkt skubber en kvindelig deltager.

Nu har Dplay valgt, at fjerne sæsonen i Sverige og gå sæsonen igennem for indhold.

»Vi stræber altid efter at have indhold, der underholder og engagerer, selvfølgelig skal det ikke opfattes som stødende. Igen, disse klip blev taget ud af sammenhæng, men som sagt vil vi gennemgå og evaluere indholdet,« skriver Sanna Gollne, PR-manager hos Discovery i en e-mail til Expressen.

Det var den svenske journalist og influencer Johanna Bladh, der startede hashtagget #VadVisarNi.

»Dette er et venligt initiativ fra starten, der handler om at minde streamingtjenesterne om, hvad de viser. Publikum bekymrer sig om, at det faktisk er nedværdigende indhold, der bliver vist på platformen,« siger influenceren til mediet.

Et af de andre klip, der er blevet klaget over, er fra den seneste danske sæson af 'Paradise Hotel', hvor en deltager kaster en flaske i hovedet på en kvindelig deltager, og hun bliver også skubbet af den mandlige deltager.

Dette er dog ikke blevet fjernet fra tjenesten Viaplay.

»I øjeblikket fjerner vi det ikke, fordi vi så kraftigt i episoden viser, at det ikke er okay, og deltageren er tvunget til at forlade programmet på grund af det, han har gjort, så i øjeblikket bliver episoden,« siger Susanne Nylén, pressechef hos Nent-gruppen til Expressen.