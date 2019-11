Når Disney+ kommer til Danmark engang i en endnu ikke defineret fremtid, bliver det med en advarsel til brugerne.

Streamingstjenesten har nemlig taget konsekvensen af de senere års kritik af flere Disney-film, som mange mener ikke er ældet pænt.

I stedet for helt at bandlyse de kontroversielle film som 'Dumbo', 'Lady og Vagabonden' og 'Fantasia', har man i Disney+ sat en advarsel på:

'Dette program fremgår, som det oprindeligt blev skabt. Det indeholder muligvis forældede kulturelle skildringer'.

Dumbo og de kontroversielle krager. Foto: Disney

Disneys streamingtjeneste fik længeventet premiere i USA i denne uge, og amerikanske seere mødes derfor allerede af beskeden på f.eks. filmen 'Dumbo' fra 1941, skriver Entertainment Weekly.

Der skyldes en meget omtalt scene, hvor den lille elefant med de store ører møder en gruppe krager, som vil lære ham at flyve.

De sorte fugle, deres påklædning og sydstatsdialekt er siden blevet kritiseret for at skabe et stereotypt billede af den sorte arbejderklasse.

Lederen af fugleflokken har endda fået navnet Jim Crow - et navn som oprindeligt blev brugt til en kendt blackface-karakter i 1800-tallet og senere lagde navn til en række love, der påbød adskillelse af sorte og hvide på en række offentlige områder.

De siamesiske katte i 'Lady og Vagabonden'. Foto: Disney

Også 'Lady og Vagabonden' har fået en advarsel, fordi den indeholder en sang sunget af to siamesiske katte.

Sangen har fået kritik for at fastholde asiatiske stereotyper med både tekst, musik og kattenes store fortænder, som var en udbredt måde at gøre visuelt grin med asiater, da filmen udkom i 1955.

Tidligere har der været tale om, at Disney ville fjerne de omtalte scener.

Men man har altså nu valgt at beholde dem - dog med en indledningsvis advarsel.