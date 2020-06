Det er ikke hvem som helst, der rammer det danske streamingmarked til september.

Giganten Disney melder sig ind i kampen med streamingtjenesten Disney+ og skal nu konkurrere med tjenester som Netflix, Viaplay, HBO og TV 2 Play om forbrugernes gunst.

Og ifølge medieanalytiker Claus Bülow Christensen kan vi meget vel være på vej mod ragnarok med streamingtjenester ved hver deres frontlinje.

»Der kommer krig. Man kalder det for streaming-war. Og ingen tvivl om, at det bliver en blodig krig, for der er snart grænser for, hvor meget vi har plads til.«

Skal du abonnere på Disney+?

Af den grund bliver der trængt på et i forvejen tæt marked.

»Hvis du ser på os som forbrugere, så har vi aldrig haft så meget at vælge imellem. Vi kan næsten ikke overskue mere.«

Tidligere på året beskrev Finans, hvordan en ny undersøgelse konkluderer, at hver dansker i gennemsnit bruger mellem to og tre streamingtjenester.

Det kan til gengæld ændre sig markant hurtigt, mener Claus Bülow Christensen.

Minnie og Mickey Mouse kan snart opleves på Disney+ i Danmark. Foto: ALY SONG Vis mere Minnie og Mickey Mouse kan snart opleves på Disney+ i Danmark. Foto: ALY SONG

»Nu begynder danskerne at tælle abonnementer. Spørgsmålet er så, hvad man vælger til eller fra. Der bliver en konkret konkurrence, for der er grænser for, hvor meget tid man har, og hvor mange penge man vil bruge på streaming.«

Hvis man som streamingforbruger sidder og krydser fingre for, at tjenesterne bliver billigere med tiden for at rumme det hele, ja, så må du tro om igen, vurderer Claus Bülow Christensen.

»Det prisniveau, vi kender nu, kommer vi også til at se et stykke tid. I stedet tror jeg på, at streamingtjenester indfører årsabonnementer, så forbrugerne får en klækkelig rabat. Ellers tror jeg også, streamingtjenester laver flere og flere aftaler med teleselskaber.«

Begge forudsigelser eksisterer allerede. Disney+ indfører eksempelvis en årspris på 589 kroner – svarende til 49 kroner om måneden – som alternativ til en fast månedlig pris på 59 kroner.

Forventer du at fravælge et streaming-abonnement til fordel for et andet i den nærmeste fremtid?

Og hvis man er Telmore-kunde, er det formentlig ikke gået ubemærket hen, at man har adgang til Netflix gennem teleselskabet. Under alle omstændigheder går streamingtjenester en afgørende tid i møde.

»Jeg tror, det bliver enormt vigtigt at fastholde interessen for det danske indhold. Man vil altid have noget dansk. Tjenester som DR og TV 2 Play har egentlig etableret sig meget godt, men faren lurer, for der kommer hele tiden nye ting. Det er nærmest en tsunami, der er på vej,« forklarer Claus Bülow Christensen og påpeger Netflix' dominans, Disney+'s kommende indtog og tjenester som Apple TV, HBO Max og Amazon Prime, der blot vokser.

»Man kan i hvert fald ikke hvile på laurbærene for tiden. Tjenesten og oplevelsen skal være god, mens der skal være høj teknisk kvalitet. Det er en væsentlig faktor. Hvis du skal streame, skal det bare være godt. Ellers man bliver dødsdømt,« siger Claus Bülow Christensen, der dog mener, det endnu er for tidligt at spå om, hvilke tjenester der klarer sig bedst gennem krigen, og hvem der bliver taberne.

Danskerne og en lang række lande i Europa må først vente til september, før udbuddet af Disney+ realiseres.

Når det sker, tøver Claus Bülow Christensen ikke med at spå om tjenestens succes.

»Disney favner det hele og har en bred appel i form af børn, voksne og familier. De har har Star Wars, Marvel-filmene, The Simpsons, Pixar og hele deres gamle bagkatalog. Jeg er sikker på, de bliver store på markedet. Jeg kan ikke forestille mig andet,« mener Claus Bülow Christensen.

Disney+ har, siden tjenestens start i november sidste år, opnået 55 millioner forbrugere. Vel at mærket inden de er tilgængelige på verdensplan.