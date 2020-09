I dag er en god dag for de danskere, der ikke kan få nok af at streame film og tv-serier.

Tirsdag lander Disney+ nemlig på det danske tv-marked, og dermed er kampen om landets seere tilspidset. Og det bliver en kamp med både bulder og brag.

Det vurderer medieanalytiker Claus Bülow Christensen i en artikel på DR.

»Netflix har bare været starten på noget, som er lidt en trussel for danskheden. Det er en fest for tv-forbrugere, men vi har ikke så meget tid i vores liv, så hvad bruger vi den tid på? Bruger vi den på at se noget dansk-produceret indhold, eller lokkes vi af serier på Netflix eller nu Disney?,« siger han til mediet og fortsætter:

»Der ligger en reel trussel i, at attraktionen og lokkeværdien i de her amerikanske streaming-tjenester er så stor, at den kan gå meget ud over den tid, vi har til de danske medier.«

Det er selvsagt underholdningsgiganten Disney, der står bag streamingtjenesten Disney+, som har været tilgængelig i en række andre lande end Danmark i flere måneder.

Et abonnement vil komme til at koste 59 kroner om måneden, hvilket er billigere end Netflix og HBO, og så vil man over 500 film og mere end 7.300 tv-episoder tilgængelig.

Og det er netop prisen, som medieanalytiker Claus Búlow Christensen over for DR vurderer vil få afgørende betydning for 'truslen mod danskheden'.

Det skyldes, at prisen er så lav, at de fleste husstande vil have råd til et abonnement, hvilket i de kommende år kan medføre, at danskerne vil fravælge danskproduceret indhold.