I foråret afslørede DR, at man vil lave en fjerde sæson af hitserien 'Borgen' med premiere i 2022. Optagelserne forventes at gå i gang til foråret, og nu er spørgsmålet: Hvem skal være med?

Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort Sørensen er indtil videre de eneste, der officielt er meldt klar til at genoptage deres roller som henholdsvis politiker Birgitte Nyborg og journalist Katrine Fønsmark.

B.T. har sat sig for at afdække resten af castet, og noget tyder på, at man går efter en stor udskiftning af holdet.

Herunder kan du se skuespillernes svar på spørgsmålet: Skal du være med i fjerde sæson?

Pilou Asbæk

Spillede i 'Borgen' spindoktor Kasper Juul.

Pilou Asbæks agent Ulrich Møller-Jørgensen siger til B.T., at det må man spørge producenterne om. På Instagram skrev Pilou Asbæk i foråret: 'Held og lykke med sæson fire. Jeg er sikker på, at I rammer den lige i røven. Kan ikke vente med at se det i 2022.'

Iben Dorner

Spillede i 'Borgen' Birgitte Nyborgs sekretær Sanne i de to første sæsoner.



»Nej, jeg er ikke med i 'Borgen 4'.«

Petrine Agger

Spillede i 'Borgen' minister for Arbejderpartiet Pernille Madsen.



»Jeg er ikke blevet spurgt i forhold til fjerde sæson.«

Lars Mikkelsen

Spillede i 'Borgen' medlem af Birgitte Nyborgs parti og tidligere medlem af DKP Søren Ravn, som får et forhold til Katrine Fønsmark.

»Det ved jeg ikke, om jeg er. Så det er lidt svært at svare på.«

Claes Bang

Spillede i 'Borgen' Birgitte Nyborgs midlertidige spindoktor Tore Gudme.

»Jeg var med i et enkelt afsnit af 'Borgen'. Medmindre den karakter kommer tilbage, tror jeg desværre, jeg har haft min chance.«

Kasper Lange

Spillede i Borgen producer på TV1.

»Jeg ved ikke p.t., om jeg skal være med i 'Borgen 4'.«

Morten Kirkskov

Spillede i 'Borgen' departementchef i Statsministeriet Niels Erik Lund.

»Lad os tales ved, når vi kommer tættere på optagelser.«

Claus Riis Østergaard

Spillede i 'Borgen' spindoktor for statsminister Lars Hesselboe, Ole Dahl.

»Nej, da jeg jo døde som spindoktor i første afsnit, tænker jeg nok, jeg er ude.«

Christian Tafdrup

Spillede i 'Borgen' chef på TV1 Alexander Hjort.

»Nej, Alex Hjort medvirker ikke i sæson fire, så vidt jeg ved. Men han var sjov at spille, og det var en god rolle for mig dengang. Nu er jeg dog både ældre og tungere og et andet sted i livet.«

Peter Mygind

Spillede i 'Borgen' chefredaktør på Ekspres, Michael Laugesen.

»Jeg kan ikke sige så meget andet, end jeg er i dialog med Adam Price (manuskriptforfatter på 'Borgen', red.) om, at Laugesen dukker op igen.«

Lisbeth Wulff

Spillede i 'Borgen' redaktionssekretær på TV1 Pia Munk.

»Det sidste, jeg har hørt, er, at jeg er med. Men manus er stadig under udvikling.«

Kristian Halken

Spillede i 'Borgen' medlem af Birgitte Nyborgs parti Erik Hoffmann.

»Jeg skal ikke være med i en ny omgang 'Borgen'.«

Lars Knutzon

Spillede i 'Borgen' Birgitte Nyborgs gode ven og partifælle Bent Sejrø.

»Jeg skal være med. Hvor meget eller hvor lidt ved jeg ikke endnu.«

Søren Malling

Spillede i Borgen' chefredaktør på TV1 Torben Friis.

»Udmeldingen ligger hos DR.«

Bjarne Henriksen

Spillede i 'Borgen' forsvarsminister Hans Christian Thorsen.

Har tidligere udtalt til DR:

»Jeg er ikke med i den nye omgang af 'Borgen', og det har jeg det fint med. Sådan er livet som skuespiller – pludselig er du på, og så er du ikke på. I starten skal man bare lige vænne sig til den del. Det er ikke noget, jeg er jaloux over – så ville man jo være et totalt bittert menneske.«

Ulf Pilgaard

Spillede i 'Borgen' erhvervsleder Joachim Crohne.

Udtalte i foråret til B.T. at han ikke var blevet spurgt, men også anså det for usandsynligt, da Mærsk Mc-Kinney Møller, som hans karakter var baseret på, er død.

Mikael Birkkjær

Spillede i 'Borgen' Birgitte Nyborgs mand, Phillip Christensen.

Mikael Birkkjærs management oplyser til B.T., at han takker pænt nej tak til at medvirke i artiklen.

Mulige instruktører

Charlotte Sieling, instruerede to afsnit af de første sæsoner.



»Det er jeg ikke.«

Jannik Johansen, instruerede to afsnit af de første sæsoner.

»Jeg er ikke involveret i sæson fire af 'Borgen'.«

Rumle Hammerich, instruerede to sæsoner af de første sæsoner.

»Nej ikke p.t.«

Mulige musikere

Halfan E komponerede musikken til de første tre sæsoner af 'Borgen'.

»Det er jeg faktisk ikke klar over, om jeg er. Jeg tror, de funderer lidt over, hvordan de skal fortsætte sagaen stilmæssigt. Per Fly er konceptuerende instruktør, og ham har jeg jo et langt og godt samarbejde med, men lad os se, hvad de øvrige aktører, som det hedder, når frem til. Man ved aldrig.«

Andre skuespillere, som har medvirket i DR-serier:

Esben Dalgaard

Har tidligere medvirket i DR-serierne 'Livvagterne', '1864' og 'Bankerot'.



»Det kan jeg simpelthen ikke svare på på nuværende tidspunkt.«

Maria Rich

Har tidligere medvirket i DR-serierne 'Sommer', 'Bedrag III'.



»Desværre, nej.«

Jens Jørn Spottag

Har tidligere medvirket i DR-serierne 'Een gang strømer', 'Bryggeren', 'Riget', 'Taxa', 'Edderkoppen', 'Rejseholdet', 'De udvalgte', 'Krøniken', 'Ørnen', 'Forbrydelsen', 'Album', 'Livvagterne', 'Arvingerne'.



»Det er der ingen planer om.«

Karen-Lise Mynster

Har tidligere medvirket i 'Matador', 'Kald mig Liva', 'Bryggeren', 'Rejseholdet', 'Nikolaj og Julie', 'Ørnen', 'Når støvet har lagt sig'.

»Nej, jeg er ikke med i 'Borgen'.«

Marijana Jankovic

Har tidligere medvirket i 'Livvagterne', 'Arvingerne', 'Bedrag', 'Fred til lands'.

Hendes management udtaler:

»Marijana Jankovic er ikke med i den sæson af 'Borgen'.«

Morten Hee Andersen

Har tidligere medvirket i 'Herrens veje', 'Fred til lands'.

»Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.«

Fanny Louise Bernth

Har tidligere medvirket i 'Herrens veje'

»Det kan jeg ikke hjælpe dig med.«

David Dencik

Har tidligere medvirket i 'Lykke', 'Bedrag'.

»Nej, den skal jeg ikke være med i. Ved ikke meget om serien.«

Thure Lindhardt

Har tidligere medvirket i 'Edderkoppen', 'Rejseholdet', 'Broen III'.

»Jeg er ikke med i den nye sæson af 'Borgen'.«

Laus Høybye

Har tidligere medvirket i 'Lykke'.

»Nej, det skal jeg såmænd ikke.«

Carsten Bjørnlund

Har tidligere medvirket i 'Liberty', 'Arvingerne', 'Forbrydelsen'.

»Hvis pressen ikke ved besked, er det nok, fordi pressen ikke skal vide besked endnu.«