I sidste uge fik en deltager for første gang i programmets historie lov til at vende tilbage.

Men i torsdagens afsnit af 'Alene i vildmarken' blev det endnu vildere.

Her måtte produktionen nemlig for første gang nogensinde evakuere tre af holdene og rykke dem til mere sikre habitater, da der var så kraftig en storm på vej, at deltagernes sikkerhed ellers ikke ville kunne garanteres.

I optakten til årets sæson fortalte DR da også, at de havde rykket optagetidspunktet med to uger for at få markant dårligere vejr.

DR om evakueringen I blev for første gang i programmets historie nødt til at evakuere deltagere på grund af storm. Hvor voldsom var den storm? Den var jo så voldsom, at vi i en nødsituation ikke ville kunne nå frem til de medvirkende, hvis et uheld skulle opstå. Det er sikkerhedsfaktoren, der er altafgørende for den slags beslutninger i programmet, der påvirker de medvirkende i så høj grad, forklarer programmets redaktør, Stine Preem. I har selv rykket optagetidspunktet, for at vejret skulle blive mere ekstremt. Nu, hvor det påvirker konkurrencen mellem holdene, var det så, i bagklogskabens lys, den forkerte beslutning at rykke optagetidspunktet? Det er umuligt at lave helt lige vilkår, når man laver en konkurrence, der i den grad handler om at kunne tilpasse sig uforudsigelige situationer, som man netop gør i den vilde natur. Så nej, det synes jeg ikke, jeg synes faktisk kun, det er interessant at se, hvordan de medvirkende tackler de nye situationer – og i den forstand er det jo lige vilkår, at ingen medvirkende kan vide sig sikker på, eller helt forberede sig på, hvad der sker i vildmarken.

»Vi har rykket afrejsen for at sætte ekstra pres på deltagerne og få nogle andre problematikker i spil i år,« lød det fra Stine Preem, der er DRs redaktør på programmet.

Og det må man så sandelig sige, at DR fik.

Stormen var også det, der gjorde udfaldet for, at ægteparret Steen og Rosa Jensen-Petersen, som ikke var et af de tre hold, der blev evakueret, valgte at trække stikket og tage hjem.

»De havde sagt til os, at hvis vinden kom fra den side, vores bugt lå i, så blev det slemt. Og så tænkte vi, at hvis det bliver så slemt i et par dage, så kommer vi for det første ikke til at fange nogen fisk, og så er vi oppe på 10 dage uden noget at spise, og så for det andet, hvad kommer der til at ske?« forklarer Steen Jensen-Petersen.

»Vi har familie og arbejde, vi skal hjem til, og vi tog ikke i Vildmarken for at sætte helbredet på spil.«

Hans kone, Rosa Jensen-Petersen, mener også, at stormen var mere voldsom, end programmet viser.

»Stormen tvang os faktisk hjem. Jeg synes ikke, den kommer til sin ret i det her program, den er mere voldsom, end man ser. Så jeg synes, de har mildnet stormen. Vi blev sejlet retur i tre meter høje bølger, og det er ikke for sjov, at tre hold blev evakueret,« siger Rosa Jensen-Petersen.

»Da de kom og hentede os, blev kameramanden så søsyg, at han kastede op,« supplerer Steen Jensen-Petersen.