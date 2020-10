Med kun tre ugers optagelser tilbage afbryder den kommende storfilm Jurassic World 3 produktionen midlertidigt.

Afbrydelsen skyldes, at flere personer på filmen er blevet testet positive for coronavirus. Det skriver instruktøren, Colin Trevorrow, på Twitter.

»Jeg vågnede op til nyheden om, at vi har flere positive tests på 'Jurassic World: Dominion',« skriver han og fortsætter:

»Alle blev efterfølgende testet negative, men som følge af vores sikkerhedsprotokoller sætter vi optagelserne på pause i to uger.«

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020

Afbrydelsen kommer blot under 24 timer efter, at det blev offentliggjort, at Jurassic World 3, der skulle have haft premiere næste år, er blevet udskudt til sommeren 2022. Det skriver Digital Spy

Filmen blev – ligesom mange andre film – forsinket tilbage i midten af marts, hvor corona-epidemien for alvor brød ud.

Optagelserne blev først genoptaget i august, og i den forbindelse lovede hovedrolleindehaveren Sam Neill, der også spillede en af hovedrollerne i den oprindelige Jurrasic Park-film, at filmen »bliver den bedste hidtil«.

Jurassic World 3 er ikke den eneste storfilm, der er blevet forsinket på grund af epidemien. Det er blandt andet også den kommende 'Batman'-film, 'The Matrix 4', 'The Flash' og den nye 'James Bond'-film.

Jurassic World 3's officielle udgivelsesdato lyder nu 10. juni 2022.