Posen er blevet rystet hos TV 2.

Tv-kanalen har valgt, at der skal komme et nyt, stort nyhedsprogram om aftenen, og derudover skrifter alle store udsendelser navn.

Det skriver TV 2.

Fra mandag 2. oktober kommer nyhederne til at have helt nye navne

’18 Nyhederne’ bliver til ’18 News’, ’19 Nyhederne’ til ’19 News’ og ’21.30 Nyhederne’ til ’21.30 News’.

Navneskiftet skyldes, at man nu har samlet TV 2 News til en afdeling.

Før har der været en nyhedsproduktion hos TV 2 og TV 2 News.

Dermed bliver nyhederne om aftenen også sendt fra Odense, men morgen-, dag- og News-magasiner kommer fortsat til at blive sendt fra København.

Et nyt program med navnet 'Newsroom' kommer også til at se dagens lys hos tv-kanalen.

Det bliver Cecilie Beck, Miriam Zesler, Troels Mylenberg og Søren Lippert, der er værter på programmet.

Journalist og studievært Cecilie Beck skal være en af værterne på den nye satsning. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Journalist og studievært Cecilie Beck skal være en af værterne på den nye satsning. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

»Seerne kommer til at opleve værterne på en ny måde, fordi de har noget på hjerte og tager dagens største historier under kærlig behandling. De får mere tid til at komme i dybden med deres interview og få flere nuancer og perspektiver frem«, siger chefredaktør på TV 2 News, Anne Mette Svane.

Sporten bliver en fast del af nyhedsudsendelserne i '17 News', '18 News' og '21.30 News' og kommer dermed ud til flere seere på TV 2 og TV 2 Play. Ændringerne betyder, at Sporten ikke længere vil have en selvstændig udsendelse klokken 22.10 på TV 2, skriver TV 2.