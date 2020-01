Det bliver Hella Joof og Rasmus Bjerg, der skal være værter ved årets danske Melodi Grand Prix i marts, som bliver helt anderledes i år.

»Jeg har kun gode minder med dansk Melodi Grand Prix. Det var noget, jeg i min barndom altid så frem til, og at få lov til at stå på scenen sammen med et fantastisk live-orkester giver altid noget helt specielt.«, siger Rasmus Bjerg i en pressemeddelelse.

At de to skuespillere skal stå i spidsen for musikkonkurrencen er nemlig ikke den eneste store nyhed.

For i et forsøg på at give Melodi Grand Prix et musikalsk løft har DR hyret nogle populære TV 2-kendinge.

Hvor de ti grandprix-deltagere tidligere har sunget deres sang live over et i forvejen indspillet backing track, så vil musikken for første gang også blive spillet live på scenen..

Og det vil The Antonelli Orchestra, som især er kendt fra 'Vild med dans', stå for.

»DMGP er en folkefest, der samler nationen om dansk musik og sangskrivningskunst. Vi skruer op for musikken i år, og med live-orkester i ryggen vil alle artister have det perfekte afsæt til at give

alle danskerne en fantastisk musikoplevelse – både dem der kommer i Royal Arena og alle der ser med hjemme i stuerne,« siger talsperson og ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix, Gustav Lützhøft, i pressemeddelelsen.

De ti artister, der skal dyste ved dette års Melodi Grand Prix, er endnu ikke fundet, men Hella Joof kan allerede love, at showet bliver godt.

Sidste år vandt Leonora det danske grandprix med sangen 'Love is Forever'. Foto: Henning Bagger Vis mere Sidste år vandt Leonora det danske grandprix med sangen 'Love is Forever'. Foto: Henning Bagger

»Musik binder mennesker sammen og når vi synger med på den samme melodi, mens vi lader rytmen gennemstrømme vore kroppe, er det nemmere at forstå hinanden. For musik er et fælles

sprog,« siger hun.

»The Antonelli Orchestra skal nok få salen til at gynge. Så sørger vi for at være søde, rare, inkluderende og ikke for distraherende slanke. Og sammen vil vi skabe begejstring hos alle.«

Sangkonkurrencen finder sted i Royal Arena i København 7. marts og sendes på DR1 samme aften.

Her vil Danmark finde den sang, der skal dyste med resten af Europa ved Eurovision i Rotterdam, Holland, i maj.